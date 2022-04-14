الاختيار 3 الحلقة 13.. السيسي محذرا مرسي: إحنا نستحمل الحديد والنار

شهدت الحلقة الـ13 من مسلسل الاختيار 3، لقاء تحذيريا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمد مرسي بعد تأكد وزير الدفاع من تعمد اللجان الإلكترونية التابعة لمكتب الإرشاد من إهانة الجيش وقياداته.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع لمحمد مرسي:" المساس بالقوات المسلحة أمر غير مسموح به بأي شكل.. القوات المسلحة ملتزمة الحياد طوال الفترة اللي فاتت وبعيدة عن المشهد السياسي بكل صراعاته.. طلعوا الجيش بره الخلاف".

واستطرد السيسي محذرا:" الجيش المصري جيش وطني عظيم واحنا نستحمل الحديد والنار لكن نتخدش من الكلمة.. الإهانة في العسكرية المصرية هي إساءة منتحملهاش .. احنا اتحملنا كتير جدا السنتين اللي فاتوا علشان المصلحة العليا للبلد ولكل المصريين.. ابعدوا الجيش عن السياسة واللي بيحصل ده لازم يتوقف ودلوقتي".

وأكد الرئيس السيسي على مكانة الجيش قائلا:" مفيش دولة محترمة جيشها بيتشتم ..ده جيش مصر وأنا مش هسمح بده".

الاختيار 3

يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022 الجاري، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.