احذر.. الأسماء الممنوعة عند تسجيل المواليد وفقًا للقانون

نظم قانون الأحوال المدنية عملية تسجيل المواليد بما يحافظ على الهوية المجتمعية والقيم الدينية، حيث حظر القانون تسمية الأطفال بأسماء تتنافى مع العقائد الدينية أو تحمل معاني مسيئة أو غير لائقة.



يأتي هذا في إطار حماية حقوق الطفل منذ لحظة ميلاده، وضمان عدم تعرضه لأي أضرار نفسية أو مجتمعية بسبب اسمه، مع إلزام الجهات المختصة برفض تسجيل الأسماء المخالفة للضوابط القانونية.

ووفقا لقانون الطفل، فإنه لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية.

يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.

ومنح القانون الأطفال الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة جميع التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.

وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة فى الإفادة من هذه المعلومات.