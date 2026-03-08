قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

الأحوال المدنية: قوافل متنقلة تستخرج 22 ألف رقم قومي ووثيقة مميكنة للمواطنين في 9 محافظات

الأحوال المدنية يوفد قوافل متنقلة تستخرج نحو 22 ألف رقم قومي ومصدرا مميكنا للمواطنين بـ9 محافظات
أ ش أ

 قام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإيفاد قوافل مجهزة فنياً ولوجيستياً، لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى، المُصدرات المُميكنة)، بنطاق محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، شمال سيناء).

أسفرت القوافل عن استخراج 4718 بطاقة رقم قومي، و17 الفاً و392 مصدراً مميكناً، وتقرر فى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين، استمرار القوافل بهذه المحافظات، لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.. وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها.

وواصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء؛ حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم، تيسيراً على المواطنين باجمالي 885 بطاقة رقم قومي و61 مصدراً مميكناً.

وأوفد القطاع مأموريات إلى 36 حالة انسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم)، بالمستشفيات ومحال إقاماتهم، لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم؛ حيث تم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم؛ حيث يتم تلقي إلتماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن (15341).

وتم إيفاد مأموريات (فنية - قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادى الرياضية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لـ238 مواطناً ومواطنة.

وفي السياق ذاته، واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" بمقر ديوان القطاع، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم وتسليمها لهم، تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان بإجمالي 271 مواطناً ومواطنة.

ولاقت هذه الإجراءات قبول واستحسان المواطنين، لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة وتفعيلا لسياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية، والتعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى، واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

