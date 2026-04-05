الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خبير سياسي: إسقاط الطائرات الأمريكية داخل إيران.. خسارة استراتيجية تتجاوز إنقاذ الطيارين

منار عبد العظيم

أكد الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، أن إسقاط الطائرات الأمريكية داخل الأراضي الإيرانية يمثل خسارة استراتيجية كبيرة، تفوق في أهميتها نجاح عمليات إنقاذ الطيارين.

وأوضح أن التركيز الإعلامي العالمي ينصب بشكل أساسي على السردية الأمريكية، خاصة ما يتعلق بإنقاذ الأفراد، في حين يتم تجاهل الأبعاد الأوسع للعملية العسكرية وتأثيرها الاستراتيجي.

تحليلات عسكرية: فقدان الطائرات ضربة مؤثرة

وأشار دياب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن خبراء الأمن والطيران والتحليلات العسكرية يجمعون على أن خسارة طائرة عسكرية لا يمكن التقليل من شأنها، باعتبارها تمثل ضربة استراتيجية كبيرة.

وأضاف أن تقييم أي عملية عسكرية يجب أن يتم بشكل شامل، مع الأخذ في الاعتبار حجم الخسائر المادية والتأثيرات بعيدة المدى، وليس فقط النجاحات التكتيكية المحدودة.

رسالة إيرانية قوية لواشنطن

ولفت إلى أن إسقاط الطائرات الأمريكية يعكس نجاحًا استراتيجيًا للجانب الإيراني، موضحًا أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة للولايات المتحدة بشأن كلفة أي تصعيد عسكري مستقبلي.

وأشار إلى أن أي محاولة أمريكية قادمة، خاصة تلك التي قد تتضمن وجودًا بريًا في المنطقة، قد تواجه خسائر فادحة، في ظل القدرات الدفاعية التي أظهرتها إيران.

ضغوط داخلية على دونالد ترامب

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن هذه التطورات تضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موقف معقد، في ظل الضغوط السياسية والإعلامية المتزايدة داخل الولايات المتحدة.

وأوضح أن ترامب يحتاج بشكل ملح إلى تحقيق ما وصفه بـ"صورة انتصار"، لاحتواء ردود الفعل الداخلية وطمأنة الرأي العام الأمريكي، خاصة في ظل حساسية الخسائر العسكرية خارج الأراضي الأمريكية.

تباين في الرواية الإعلامية الدولية

واختتم دياب تصريحاته بالتأكيد على أن هناك تباينًا واضحًا في تناول وسائل الإعلام الدولية للأحداث، حيث يتم التركيز على الجوانب التي تخدم رواية معينة، مع إغفال الأبعاد الاستراتيجية الأشمل.

وشدد على أهمية قراءة المشهد بشكل متكامل، بعيدًا عن التناول الجزئي، لفهم تداعيات مثل هذه العمليات العسكرية على توازنات القوى في المنطقة.

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

ترشيحاتنا

محاكمة استئناف تطالب بعقوبة مشددة للرئيس الكوري السابق يون

محاكمة استئناف تطالب بعقوبة مشددة للرئيس الكوري السابق يون

إيطاليا تواجه خطر اختفاء شواطئها.. وتشن معركة ضد التآكل الساحلي

إيطاليا تواجه خطر اختفاء شواطئها.. وتشن معركة ضد التآكل الساحلي

الكويت

6 جرحى في الكويت في سقوط مقذوفات جراء هجوم إيراني

بالصور

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

إزالة 319 إعلانا مخالفا وتقنين أوضاع 1380 أخرى بشوارع وميادين الشرقية .. صور

رفع اعلان
رفع اعلان
رفع اعلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد