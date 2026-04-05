خبير سياسي: إسقاط الطائرات الأمريكية داخل إيران.. خسارة استراتيجية تتجاوز إنقاذ الطيارين

أكد الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، أن إسقاط الطائرات الأمريكية داخل الأراضي الإيرانية يمثل خسارة استراتيجية كبيرة، تفوق في أهميتها نجاح عمليات إنقاذ الطيارين.

وأوضح أن التركيز الإعلامي العالمي ينصب بشكل أساسي على السردية الأمريكية، خاصة ما يتعلق بإنقاذ الأفراد، في حين يتم تجاهل الأبعاد الأوسع للعملية العسكرية وتأثيرها الاستراتيجي.

تحليلات عسكرية: فقدان الطائرات ضربة مؤثرة

وأشار دياب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن خبراء الأمن والطيران والتحليلات العسكرية يجمعون على أن خسارة طائرة عسكرية لا يمكن التقليل من شأنها، باعتبارها تمثل ضربة استراتيجية كبيرة.

وأضاف أن تقييم أي عملية عسكرية يجب أن يتم بشكل شامل، مع الأخذ في الاعتبار حجم الخسائر المادية والتأثيرات بعيدة المدى، وليس فقط النجاحات التكتيكية المحدودة.

رسالة إيرانية قوية لواشنطن

ولفت إلى أن إسقاط الطائرات الأمريكية يعكس نجاحًا استراتيجيًا للجانب الإيراني، موضحًا أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة للولايات المتحدة بشأن كلفة أي تصعيد عسكري مستقبلي.

وأشار إلى أن أي محاولة أمريكية قادمة، خاصة تلك التي قد تتضمن وجودًا بريًا في المنطقة، قد تواجه خسائر فادحة، في ظل القدرات الدفاعية التي أظهرتها إيران.

ضغوط داخلية على دونالد ترامب

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن هذه التطورات تضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موقف معقد، في ظل الضغوط السياسية والإعلامية المتزايدة داخل الولايات المتحدة.

وأوضح أن ترامب يحتاج بشكل ملح إلى تحقيق ما وصفه بـ"صورة انتصار"، لاحتواء ردود الفعل الداخلية وطمأنة الرأي العام الأمريكي، خاصة في ظل حساسية الخسائر العسكرية خارج الأراضي الأمريكية.

تباين في الرواية الإعلامية الدولية

واختتم دياب تصريحاته بالتأكيد على أن هناك تباينًا واضحًا في تناول وسائل الإعلام الدولية للأحداث، حيث يتم التركيز على الجوانب التي تخدم رواية معينة، مع إغفال الأبعاد الاستراتيجية الأشمل.

وشدد على أهمية قراءة المشهد بشكل متكامل، بعيدًا عن التناول الجزئي، لفهم تداعيات مثل هذه العمليات العسكرية على توازنات القوى في المنطقة.