أولى جلسات محاكمة مستأجر سوق المواشي بدمنهور وآخرين بتهمة تزوير خطاب ضمان بـ 41 مليون جنيه

تشهد محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي يضم 4 متهمين، بتهمة تزوير خطاب ضمان بنكي منسوب لـ "بنك القاهرة" بقيمة 41 مليون جنيه، بهدف الاستيلاء على حق إدارة وتشغيل سوق مواشي دمنهور.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بوسط دمنهور، تحت إشراف المستشار عمرو عوض، المحامي العام، عن مخطط "محكم" اشترك فيه كل من "محمد. ر. ا "سائق نقل، و"محمد. ج. ع" تاجر مواشي" محبوسين"، إلى جانب متهمين آخرين هاربين.

واتفقت المجموعة مع مجهول على اصطناع خطاب ضمان بنكي مزور بتاريخ 1 يوليو 2025، ممهورًا بأختام مزيفة وتوقيعات منسوبة زورًا لمسؤولي بنك القاهرة، وتقديمه كـ "تأمين نهائي" لمحافظة البحيرة عقب رسو مزايدة تأجير سوق المواشي على المتهم الأول.

استمعت النيابة لشهادة دينا السيد عطية الشريف، مدير عام الشؤون المالية بمحافظة البحيرة، والتي فجرت القضية مؤكدة أن اليقظة الإدارية أدت للاستعلام عن الخطاب، ليتبين أنه "وهمي" ولم يصدر عن البنك، مما كان سيؤدي في حال تمام التعاقد إلى إهدار جسيم للمال العام.

كما استمعت النيابة العامة لشهادة محمود وهبة العليمي، محامي بنك القاهرة، أمام النيابة، أن المحرر "مصطنع كليًا" وأن الأختام لا تمت للبنك بصلة، فيما أكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحة الواقعة وتورط المتهمين في التخطيط والتنفيذ، تضمنت لائحة الاتهام التى قدمتها النيابة العامة، الاشتراك في تزوير محرر رسمي، تقليد أختام جهة تابعة للدولة، استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره.

وقد قررت النيابة العامة استمرار حبس المتهمين الأول والثاني على ذمة القضية، مع تكليف الجهات الأمنية بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الثالث والرابع الهاربين "أحمد. ر. ا" و"أشرف. ج. ع".