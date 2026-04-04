تعليم البحيرة: عمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، صدور أمر إداري رقم (8) بشأن تنظيم العمل بديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية، في ضوء قرارات مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، وفي إطار حرص الدولة على تنظيم سير العمل وتحقيق كفاءة التشغيل داخل المؤسسات الحكومية.

تقرر أن يكون العمل بنظام العمل عن بُعد "Online" يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك خلال شهر أبريل 2026، بما يحقق المرونة في الأداء ويسهم في ترشيد استهلاك الموارد.

وتضمن القرار عددًا من الضوابط المهمة، أبرزها:-

استمرار حضور العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد الفعلي بالمدارس، وفقًا لما يحدده مديرو الإدارات التعليمية أو المختصون، مع تقديم تقارير يومية بنتائج الأعمال.

استمرار عمل الموجهين الفنيين والموظفين المكلفين بمهام المتابعة والمراجعة الداخلية والحوكمة، وفق خطط المتابعة المقررة لضمان انتظام العملية التعليمية.

ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال تخصيص حجرة واحدة فقط بديوان المديرية أو الإدارات التعليمية للعاملين الذين تستدعي طبيعة عملهم التواجد الفعلي.

وتؤكد المديرية على ضرورة الالتزام التام بتنفيذ هذه التعليمات بدقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة، بما يضمن تحقيق الانضباط وحسن سير العمل.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.