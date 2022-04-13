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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاختيار 3 الحلقة 11.. السيسي يحمي أراضي سيناء.. ومحمد مرسي يخدع الشعب.. وجماعته تسرب الأسلحة

ياسر جلال في الاختيار
ياسر جلال في الاختيار 3

شهدت الحلقة الـ 11 من مسلسل الاختيار 3،  لقاءً جمع بين محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل لمحاولة إيجاد حلول اقتصادية.

الأزمة الاقتصادية

وقال هشام قنديل: الوضع الإقتصادي صعب للغاية ويجب أن نحاول إيجاد حلول في أقرب وقت ممكن.
ورد محمد مرسي: أين خيرت الشاطر وحسن مالك وحديثهم عن الكفاءات المصرية في الخارج لإنقاذ البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

كما حاولت جماعة محمد مرسي التحايل على القانون والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والدفع بمرشح “إمعة” لاستخدامه كبديل مؤقت تحت قيادة مكتب الإرشاد. 

وفي لقاء لمحمد مرسي مع قيادي إخواني، قال إن مكتب الإرشاد يتناقش فيها بينهم حول تطبيق النموذج الإيراني الذي يفضل العنف أو النموذج التركي الذي يشمل خداع الشعب وطرح مرشح ضعيف لكي يكون تحت سيطرتهم. 

وكان رد محمد مرسي أنه يفضل النموذج التركي قائلا:" الناس هنا مش عاوزة اللي يواجهها وش لوش عاوزة اللي ياكل بعقلها حلاوة ".

تنظيمات جهادية 

شهدت الحلقة الـ 11 من مسلسل الاختيار 3، اكتشاف كريم عبد العزيز “الأمن الوطني” رسالة من أبو أيوب الإرهابي موجهة إلى أيمن الظواهري زعيم القاعدة يتحدث فيها عن إنشاء تنظيم جهادي لتنفيذ عمليات في مصر. 

وكشفت الرسالة عن عدم تمكن أبو أيوب من السفر خارج مصر بسبب وجوده على قوائم الممنوعين من السفر، وإدراج اسمه ضمن قوائم الإرهاب الدولي، لذا سينفذ فكرته في إنشاء تنظيم جهادي في مصر ينفذ عدد من العمليات الإرهابية. 

وكثف جهاز الأمن الوطني جهوده للقبض على أبو أيوب قبل تنفيذ خطته لحماية مصر. 

السيسي يحمي سيناء

شهدت الحلقة الـ 11 من مسلسل الاختيار 3، منع الرئيس عبد الفتاح السيسي محاولة الجماعة الإرهابية لبيع أراضي سيناء إلى غير المصريين والإرهابيين. 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع عقب علمه ببيع أراضي سيناء إلى الإرهابيين: "الأراضي اللي استردناها بدم الشهداء عاوزين ياخدوها بالطريقة دي.. لا والله ما يحصل أبدا"، وقرر مع المجلس العسكري حظر بيع الأراضي إلى غير المصريين. 

وتسبب قرار الرئيس السيسي في حالة غضب داخل مكتب الإرشاد، وحاول خيرت الشاطر إقناع المرشد العام بضرورة عزله من منصبه حتى لا يتسبب في الإضرار بمخططاتهم والاستثمارات التي يحاولون القيام بها عن طريق بيع الأراضي المصرية لأجانب. 

واتفقت الجماعة على حث محمد مرسي على التحدث مع الرئيس السيسي ومحاولة تقويمه قبل اتخاذ أي قرار بشأنه. 

جهود القيادات الأمنية 

شهدت الحلقة الـ 11 من مسلسل الاختيار 3، وصول شحنة الأسلحة التي تمت بالاتفاق بين صفوت حجازي و"الغراب" العميل الأجنبي الذي رصدته الأجهزة الأمنية منذ وصوله إلى مصر. 

وكشفت حلقة الاختيار عن الاتفاق بين محمد مرسي وجماعته على تمرير شحنة الأسلحة داخل مصر، حتى وصولها إلى أيدي الإرهابيين لتنفيذ عمليات تخريبية داخل مصر. 

وفي الحلقة الماضية تتبع “أحمد عز” عقيد المخابرات العامة شحنة الأسلحة وسافر إلى الميناء لرصدها ووقع جهاز رقابي داخلها لمعرفة مسارها. 

الجماعة وثورة يناير

شهدت الحلقة الـ 11 من مسلسل الاختيار 3، عن تسجيل جديد لمحمد مرسي أثناء حديثه مع خيرت الشاطر حول إنشاء أسامة ياسين فرقة "95" أثناء ثورة يناير 2011 للتدخل في مسار الأحداث. 

وقال محمد مرسي إنه وجماعته كان لديهم أخبار عن تحضير محمد رجب أمين عام الحزب الوطني لحوالي 3 آلاف شخص في مقر حزبه للاحتماء بهم، فقال له:" هنجيب لك 30 ألف في ساعتين فا لم نفسك أحسنلك". 

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الاختيار 3 الحلقة 11.. مرسي يغش الشعب: عايزين إللي ياكل بعقلهم حلاوة

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الاختيار 3 الحلقة 11.. تسجيل جديد لمحمد مرسي يكشف تدخل الجماعة في أحداث ثورة يناير

الاختيار 3

يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022 الجاري، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

الاختيار مسلسل الاختيار احمد السقا WATCH IT Arts Entertainment

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