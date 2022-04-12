الاختيار 3 الحلقة 11.. تسجيل جديد لمحمد مرسي يكشف تدخل الجماعة في أحداث ثورة يناير

شهدت الحلقة الـ 11 من مسلسل الاختيار 3، عن تسجيل جديد لمحمد مرسي أثناء حديثه مع خيرت الشاطر حول إنشاء أسامة ياسين فرقة "95" أثناء ثورة يناير 2011 للتدخل في مسار الأحداث.

وقال محمد مرسي إنه وجماعته كان لديهم أخبار عن تحضير محمد رجب أمين عام الحزب الوطني لحوالي 3 آلاف شخص في مقر حزبه للاحتماء بهم، فقال له:" هنجيب لك 30 ألف في ساعتين فا لم نفسك أحسنلك".

الاختيار 3

يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022 الجاري، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.