الاختيار 3 الحلقة 11.. مرسي يغش الشعب: عايزين إللي ياكل بعقلهم حلاوة

شهدت الحلقة الـ 11 من مسلسل الاختيار 3، عن محاولة جماعة محمد مرسي التحايل على القانون والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والدفع بمرشح “إمعة” لاستخدامه كبديل مؤقت تحت قيادة مكتب الإرشاد.

وفي لقاء لمحمد مرسي مع قيادي إخواني، قال إن مكتب الإرشاد يتنافش فيها بينهم حول تطبيق النموذج الإيراني الذي يفضل العنف أو النموذج التركي الذي يشمل خداع الشعب وطرح مرشح ضعيف لكي يكون تحت سيطرتهم.

وكان رد محمد مرسي أنه يفضل النموذج التركي قائلا:" الناس هنا مش عاوزه اللي يواجهها وش لوش عاوزه اللي ياكل بعقلها حلاوة ".

الاختيار 3

يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022 الجاري، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.