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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إيلون ماسك يعرض شراء جميع أسهم تويتر بقيمة 160 مليار ريال.. تفاصيل

إيلون ماسك يعرض شراء
إيلون ماسك يعرض شراء جميع أسهم تويتر بقيمة 160 مليار ريال

دم رئيس تسلا، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عرضاً جديدا بقيمة بقيمة 43 مليار دولار لشراء جميع أسهم شركة تويتر المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" وتحويلها إلى شركة خاصة له ، وتأتي هذه الخطوة منه بعد أيام من شرائه لحصة 9.2% تقريباً من أسهم تويتر ليكون المساهم الأكبر في الشركة.

إيلون ماسك يعرض شراء جميع أسهم تويتر بقيمة 160 مليار ريال

وكان ماسك قد مؤخراً عرضاً من تويتر بالانضمام لمجلس الإدارة، والآن نعلم سبب هذا الرفض، وهو رغبة ماسك في شراء الشركة بالكامل وعدم الاكتفاء بمجرد مقعد واحد في مجلس الإدارة.

ارتبط إيلون ماسك مثل ملايين آخرين بموقع تويتر وكثيرًا ما ينتقل الرئيس التنفيذي الصريح إلى المنصة للمشاركة بتحديثات حول شركاته. ومع ذلك ، فإن قنبلة  ايلون ماسك المالية مع تويتر ظهرت على السطح مدوية منذ أسابيع فقط

 

يقول ماسك انه يدعم حرية التعبير في تويتر وإزالة القيود المتعددة التي وضعها تويتر في الأعوام الأخيرة على بعض الأصوات السياسية والاجتماعية المعارضة، وهو توجه رفضه بشكل كامل.

 

هدد ماسك ببيع حصته في تويتر في حالة رفض الشركة لعرضه النهائي، ما قد يؤدي لخسائر هائلة في قيمة الأسهم، مع العلم أن عرض تويتر يتعدى 18% من قيمة الشركة بعد إغلاق التداول يوم الأربعاء.

إيلون ماسك يعرض شراء جميع أسهم تويتر بقيمة 160 مليار ريال

قال مجلس إدارة تويتر إنه سيدرس العرض بعناية، لكن بعض المحللين يعتقدون أن عرض السهم منخفض للغاية، وتشير التقديرات الحالية إلى أن قيمة ماسك تبلغ حوالي 260 مليار دولار، لذا فإن عرض 43 مليار دولار في حدود إمكانياته، مع ارتفاع سهم  تويتر .

 

 تراجع سهم تسلا  في تداول ما قبل السوق، وأعرب بعض المستثمرين عن قلقهم من أن إضافة شركة أخرى إلى مستقر يضم بالفعل تسلا و SpaceX وغيرهما، يمكن أن يشتت انتباه ماسك  ويسبب مشاكل، وقد افتتحت تسلا منذ ايام قليلة منشأة تصنيع جديده في تكساس ولديها خطط توسع سريعة في السنوات القادمة.

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