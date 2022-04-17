فيراري تشعل حلبات الاختبار بسيارة جديدة.. صور

رصدت قناة Varryx على موقع يوتيوب نسخة خاصة اكثر قوة من سيارة فيراري روما، حيث يعتقد ان النموذج الأولي يأتي بمحرك V12يتميز عن أي سيارة سياحية عادية تعمل بمحرك V8 ، ومن المعتقد أنه يحمل محرك V12 تحت ذلك الجسم المموه، وهذا يظهر بالفعل قوته.

فيراري تشعل حلبات الاختبار بسيارة جديدة

تظهر السيارة الاختبارية فيراري روما بغطاء أطول قليلاً، ويفترض أنه يتسع لـ12 أسطوانة داخل غطاء المحرك، كما تم تعديل المصد الأمامي لتحسين التبريد.

فيراري تشعل حلبات الاختبار بسيارة جديدة

لم تنتهي فيراري حتى الآن من محركها V12 بينما يتجه باقي العالم نحو صناعة السيارات الكهربائية، وفي نوفمبر 2021 قال إنريكو جالييرا، كبير مسؤولي الاتصالات والتسويق في فيراري، إن أربعة أو خمسة طرازات أخرى من طراز Icona قادمة، من المحتمل أن يكون طراز Icona التالي مدعومًا بمحرك V12، تمامًا مثل Ferrari Monza SP1 و SP2، بالإضافة إلى أحدث 828 حصانًا (609 كيلووات) في سيارة Daytona SP3.

فيراري تشعل حلبات الاختبار بسيارة جديدة

لم تكشف فيراري بعد عن محرك V12 أقوى من 812 و Competizione للتذكير أكد مايكل ليترز المدير الفني لفيراري أن محرك V12 الجديد يجري العمل عليه بالفعل، حيث تمتلك سيارة فيراري 812 Competizione حاليًا أقوى 12 أسطوانة من العلامة الإيطالية، تسطيع انتاج قوة تصل الى 830 حصانًا (610 كيلوواط) و 510 رطل قدم (692 نيوتن متر)، وسيتوجب على V12 Ferrari القادم ان يكون اقوى منذ ذلك.