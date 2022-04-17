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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة خطف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسله بطلوع الروح

بطلوع روح
بطلوع روح

كشفت شركة الصباح في بيان رسمي للشركة حقيقة اختطاف الفنان أحمد السعدني في لبنان اثناء تصوير مسلسله بطلوع روح للمخرجة كاملة أبو ذكري.


وجاء نص البيان: "بعد التداول  بخطف الممثل المصري أحمد السعدني عند مفرق بلدة الطيبة .. تؤكد شركة الصباح إخوان ان السعدني بألف خير والخير عار من الصحة ".

واضاف البيان :" اذ ان فريق العمل انتهي اليوم من تصوير مشاهده الخاصة بمسلسل بطلوع روح الرمضاني ".

اختتم البيان :" وتؤكد الشركة ان المخطوف هو موظف يعمل في شركة الصباح وان المنتج صادق الصباح يتابع ملابسات القضية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية ".

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أحمد السعدني يروح للمسلسل:

روج الفنان أحمد السعدني لـ مسلسل “بطلوع الروح” المقرر عرض اولى حلقاته اليوم علي قناة عبر mbc مصر، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" .


ونشر أحمد السعدني بوستر المسلسل وعلق قائلا " الليلة ٩ مساءً اولى حلقات مسلسل بطلوع الروح".


وتدور أحداث مسلسل “بطلوع الروح” في إطار 15 حلقة فقط ، حول مهندسة إلكترونيات تضطرها الظروف إلى التواجد فى جماعة إرهابية منظمة، وذلك بعد ان يتم استقطاب زوجها الي تلك الجماعة الإرهابية دوليا ، ومن هنا تتصاعد الأحداث.


فريق عمل مسلسل بطلوع الروح:

مسلسل “بطلوع الروح” يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم.

ومن المقرر ان يضم مسلسل بطلوع الروح العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق ، خاصة ان تصويره سيكون في عدد من الدول الا ان الجزء الاكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا .

احمد السعدنى حقيقة اختطاف الفنان أحمد السعدني شركة الصباح لبنان بطلوع روح

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