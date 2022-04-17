تعرف على القائمة الكاملة لأكثر السيارات الصينية مبيعاً في مصر

أصدر مجمعة التأمين الاجباري على السيارات بالتعاون مع المرور في مصر ، تقرير جديدا يعلن فيه عن أعداد السيارات الصينية الملاكى التي تم ترخيصها في شهر مارس 2022 .

وأوضح تقرير مجمعة التأمين الاجباري على السيارات ان العلامة التجارية الصينية شيري ، قد استحوذت على الصدارة فى نسب تراخيص السيارات الصينية محلياً ، بسياراتها أريزو 5 المجمعة محلياً، حيث سجلت وحدها 830 سيارة تم ترخيصها في مارس الماضي.

و جاء ترتيب السيارات الصينية الأكثر ترخيصاً في مارس بناء على تقرير مجمعة التأمين الاجباري على السيارات بالتعاون مع المرور في مصر ، كالتالى :

1- شيري أريزو 5 بلغ عدد 830 سيارة

2- شيري تيجو 7 بلغ عدد 676 سيارة

3- شيري تيجو 3 بلغ عدد 474 سيارة

4- MG 5 بلغ عدد 415 سيارة

5- BYD F3 بلغ عدد 406 سيارة

6- MG ZS بلغ عدد 400 سيارة

7- MG HS بلغ عدد 306 سيارة

8- MG 6 بلغ عدد 291 سيارة

9- جيتور X70 بلغ عدد 272 سيارة

10- جيتور X95 بلغ عدد 237 سيارة

11- دفسك جلوري بلغ عدد 174 سيارة

12- بايك X3 بلغ عدد 141 سيارة

13- هافال جولاين بلغ عدد 138 سيارة

14- جاك J7 بلغ عدد 120 سيارة

15- MG RX5 بلغ عدد 96 سيارة

16- جاك JS3 بلغ عدد 91 سيارة