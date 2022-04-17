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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على القائمة الكاملة لأكثر السيارات الصينية مبيعاً في مصر

شيري تيجو 7
شيري تيجو 7

أصدر مجمعة التأمين الاجباري على السيارات بالتعاون مع المرور في مصر ، تقرير جديدا يعلن فيه عن أعداد السيارات الصينية الملاكى التي تم ترخيصها في شهر مارس 2022 .

 

وأوضح تقرير مجمعة التأمين الاجباري على السيارات ان العلامة التجارية الصينية شيري ، قد استحوذت على الصدارة فى نسب تراخيص السيارات الصينية محلياً ، بسياراتها أريزو 5 المجمعة محلياً، حيث سجلت وحدها 830 سيارة تم ترخيصها في مارس الماضي. 

 

و جاء ترتيب السيارات الصينية الأكثر ترخيصاً في مارس بناء على تقرير مجمعة التأمين الاجباري على السيارات بالتعاون مع المرور في مصر ، كالتالى : 

 

1- شيري أريزو 5 بلغ عدد 830 سيارة 

 

2- شيري تيجو 7 بلغ عدد 676 سيارة

 

3- شيري تيجو 3 بلغ عدد 474 سيارة

 

4- MG 5 بلغ عدد  415 سيارة

 

5- BYD F3 بلغ عدد  406 سيارة

 

6- MG ZS بلغ عدد  400 سيارة

 

7- MG HS بلغ عدد  306 سيارة

 

8- MG 6 بلغ عدد 291 سيارة

 

9- جيتور X70 بلغ عدد  272 سيارة

 

10- جيتور X95 بلغ عدد  237 سيارة

 

11- دفسك جلوري بلغ عدد 174 سيارة

 

12- بايك X3 بلغ عدد  141 سيارة

 

13- هافال جولاين بلغ عدد 138 سيارة

 

14- جاك J7  بلغ عدد 120 سيارة

 

15- MG RX5 بلغ عدد  96 سيارة

 

16- جاك JS3 بلغ عدد  91 سيارة 

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