وداعًا للشعر الجاف والمجعد.. بمكونين اجعلي شعرك حريرياً

يعد الشعر الجاف والمتطاير من أكثر مشاكل الشعر شيوعًا خلال فصل الصيف ومع ذلك ، لا تحتاج إلى منتجات باهظة الثمن للتعامل معها

فهناك علاج بسيط ، إلى جانب بعض النصائح للتخلص من مشاكل الشعر فيمكن "تحويل الشعر المجعد والجاف إلى شعر حريري ولامع" بمكوّنين فقط نبات أملا وزيت الخروع.

كيف اعملها كيف اصنعها؟

مكونات

ماء بودرة املا

10 مل - زيت الخروع

طريقة التطبيق

اصنعي عجينة من مسحوق المكونات السابقة والماء.

أضيفي إليها 10 مل من زيت الخروع ، حسب طول شعرك



ضع العجينة على فروة الرأس والشعر احتفظ بها لمدة 15-20 دقيقة يغسل بماء عادي بلا شامبو.

ويعاد غسل الشعر بالشامبو بعد 6-8 ساعات أو اليوم التالي"

كما يمكن إضافة أوراق النيم إلى الماء المغلي. ثم أضف هذا الماء إلى ماء الاستحمام.

* مضغ 4-5 أوراق نيم كل يوم.