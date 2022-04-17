طريقة عمل كاسات الكنافة.. أحلى من الجاهزة

يقبل الكثير من الأشخاص على شراء كاسات الكنافة من المحلات الشهيرة، لكن يمكنك التوفير وتجهيز كاسات الكنافة في المنزل بخطوات بسيطة.

كاسات الكنافة

قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل كاسات الكنافة بأقل التكاليف، تعرف على الخطوات خلال التقرير التالي.

مكونات كاسات الكنافة

٥٠٠ جم كنافة مفرومة ومحمرة في السمنة

٢ كوب مشمشية مكعبات صغيرة

لعمل الشربات :

كوب ونصف سكر

كوب ونصف ماء

عصرة ليمون

لعمل طبقة الجبنة :

٥٠٠ جرام جبنة كيري بالقشطة

٤ ملعقة كبيرة بودر كريم شانتيه

كوب حليب مثلج

ملعقة صغيرة سائل فانيليا

كوب سكر بودر

للتزين: مكسرات مجروشة

طريقة عمل كاسات الكنافة

1- لعمل الشربات ترفع كل المكونات معاً على النار وتترك لتغلي جيداً، يرفع الشربات من على النار ويترك ليبرد تماماً.

2- لعمل خليط الجبنه تضرب الجبنة بالمضرب الكهربائي حتى تنعم وتتجانس ومن ثم تضاف لها السكر وبودر الكريم شانتيه والفانيليا، تخفق كل المكونات معاً حتى يتماسك القوام ويسمك.

3- لرص الطبق تسقى الكنافة المحمرة بكمية مناسبه من الشربات ومن ثم تضاف طبقه كنافة في طبق او كاسات التقديم، يضاف خليط الجبنه على الوجه ومن الممكن ان يزين الوجه بكمية اضافية من الكنافه المحمرة أو مكسرات والمشمشية حسب الرغبة.