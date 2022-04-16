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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كنافة كب محشية للشيف محمد حامد

طريقة عمل كنافة كب
طريقة عمل كنافة كب محشية

تعتبر طريقة عمل كنافة كب محشية من الوصفات الشهية والمختلفة تحضير الكنافة، وهي ومن الحلويات الشرقية التي تشتهر تحضيرها في رمضان، وهي من الحلويات التي يفضلها الكبار والصغار.

 

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وقدم الشيف محمد حامد طريقة عمل كنافة كب محشية بوصفة سهلة ومختلفة، ولن تستغرق سوى 30 دقيقة على الأقل، وهي تكفي لحوالي 5 أشخاص، لذا فهي مناسبة للعزومات والمناسبات، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

 

 

طريقة عمل كنافة كب محشية

 

طريقة عمل كنافة كب محشية


مقادير طريقة عمل كنافة كب محشية :
نصف كيلو كنافة
ربع كيلو سمنة ذائبة
(الحشو)
باستري كريم بودر
نصف لتر حليب
فراولة فريش
فستق مفروم
شربات ثقيل بارد


طريقة عمل كنافة كب محشية :
- نضع الكنافة في أكواب مدهونة بالسمنة و نسكبها جيداً ثم نضع عليها سمنة، وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٧٠ حتى تمام النضج .
- وبعد خروجها من الفرن نسقيها بالشربات، ثم نحشيها بالباستري كريم والفراولة، ونضع على الوجه الفستق وتقدم كنافة كب محشية .

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