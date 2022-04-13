حلويات رمضان .. طريقة عمل البسبوسة ريد فيلفيت

البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثير من الأشخاص خاصة في شهر رمضان، وتبحث السيدات عادة على طرق جديدة ومختلفة لتحضير البسبوسة.

البسبوسة ريد فيلفيت بالجبنة

قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل البسبوسة ريد فيلفيت بالجبنة بخطوات سهلة، يمكنك التعرف على الخطوات خلال السطور التالية.

مقادير البسبوسة ريد فيلفيت بالجبنة

1½ كوب سميد

½ كوب جوز هند مبشور ناعم

¾ كوب سكر

¾ كوب سمنة

¾ كوب زبادي

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة خل

ملعقة صغيرة سائل فانيليا

رشة ملح

ملعقة كبيرة كاكاو خام

لون جل أحمر

الشربات :

1 كوب سكر

نصف كوب عسل جلوكوز

كوب ونصف ماء

عصرة ليمون

نصف ملعقة صغيرة سائل فانيليا

لعمل كريمة الجبنة :

250 جرام جبنة كيري

125 جرام زبدة طرية

كوب ونصف سكر بودر

ملعقة صغيرة سائل فانيليا

للتقديم:

فستق مجروش

طريقة عمل البسبوسة ريد فيلفيت بالجبنة

١- لعمل البسبوسة يفرك السميد بالسمنه جيداً حتى يتشرب السمنه تماماً.

٢- يضاف السكر وجوز الهند والكاكاو ويقلب الخليط. نقوم بعمل حفره في منتصف الخليط وتضاف بها البيضه مع الخل والفانيليا واللون الأحمر.

٣- تخلط المكونات السائله جيداً ومن ثم يضاف لها الزبادي ويقلب جيداً. تخلط كل المكونات الجافة مع الخليط السائل لمجرد ان تتجانس العجينة.

٤- تترك عجينة البسبوسه نصف ساعه لترتاح ومن ثم تصب في صينية أو طبق مدهون بالسمنه أو الطحينه.

٥- تخبز البسبوسه في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تحمر وتنضج.

٦- لعمل الشربات ترفع كل المكونات على النار وتترك لتغلي، تخفض الحرارة ويترك الشربات على النار هادئة جداً.

٧- ترفع البسبوسة من الفرن عند تمام الخبز وتسقى فوراً بالشربات الساخن. تترك البسبوسة لتتشرب الشربات ومن ثم تقلب على طبق التقديم وتترك لتهدأ من الحرارة.

٨- لعمل كريمة الجبنة تخفق الزبدة مع الجبنة حتى يتجانس الخليط تماماً. يضاف السكر البودر والفانيليا وتستمر في الضرب حتى تتشكل كريمة ناعمة ومتجانسه تماماً.

٩- تفرد الكريمة على وجه البسبوسة وتزين حسب الرغبة وتقدم.