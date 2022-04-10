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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة مبتكرة لعمل البسبوسة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى

بسبوسة
بسبوسة

تقدم الشيف سمية عيسى طريقة عمل البسبوسة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات. 

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المقادير 


3 كوب سميد بسبوسة

3 معالق كبيرة من جوز الهند الناعم

3/4 كوب من السمن

3/4 كوب لبن

3/4 كوب سكر

1/2 كوب شربات تقيل

معلقة طحينة

 

مقادير الشربات :

كوب وربع سكر

كوب وربع ماء

 

طريقة التحضير  


في وعاء عميق افرغى السميد وجوز الهند واخلطيهم جيدا.

احضري صينية فرن مقاس 28 وأدهنيها بالسمن والطحينة.

في إناء متوسط افرغي اللبن الدافىء والسمن الدافئة والسكر والشربات وقلبيهم جيدا حتى يذوب السكر تماما.

احضري خليط السميد وجوز الهند وافرغيه على الخليط السابق وقلبيه بهدوء حتى يصبح قوامها "مرمل"

افرغي الخليط في الصينية واضغطيه جيدا  لكي تكون متساوية تماما.
يمكن أن تضعى  حبات الفول السودانى على البسبوسة

ادخلى الصينية في فرن ساخن عند درجة حرارة 220 نشعل النار من الاسفل فقط

اتركي الصينية حتى تحمر الجوانب ثم اطفى النار من الاسفل واشعلى الشواية فقط لتأخذ لون ذهبى فاتح

طريقة تحضير شربات البسبوسة: 
ضيفي 1و 1/4 كوب من السكر إلى مثلهم من الماء.

ضعى الخليط على نار هادئة مع التقليب.

اتركي الخليط حتى يغلى لمدة 5 دقائق.

ضيفي قطرات الليمون إلى الخليط

يضاف الشربات المغلى إلى صينية البسبوسة بمجرد خروجها من الفرن حتى تحافظ على قوامها الطري اللذيذ.

يمكنك تقطيع البسبوسة إلى مربعات صغيرة، وتقدم باردة في أطباق.وتزينها بالفستق وجوز الهند

البسبوسة السكر جوز الهند لبن دقيق الليمون health

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