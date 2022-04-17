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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفضل 5 سيارات أوبل مستعملة في السوق المصري

اوبل انسيجنيا 2016
اوبل انسيجنيا 2016

تعد السوق المصرية، إحدى أكبر الأسواق العربية وشمال أفريقيا فى ضم العديد من الطرازات المتنوعة للسيارات سواء الجديدة “الزيرو” أو "المستعملة".

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت الأسواق موجة من ارتفاع أسعار كلتا الفئتين الزيرو والمستعملة بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، لذلك يبحث المواطن حاليا عن أرخص السيارات داخل سوق السيارات المصرى، والاختيار من بين أشهر الماركات المتواجدة مثل شركة أوبل .

وخلال التقرير التالي، نعرض أشهر 5 سيارات مستعملة من شركة أوبل بالسوق المصرية.

 

1- أوبل استرا موديل 2020

أوبل استرا موديل 2020

ينتمي طراز أوبل استرا لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تربو، ليعطي قوة 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، التي يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.2 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى ، يقدر بسعر من 300 الف جنيه إلى 330 الف جنيه حسب حالة السيارة .

 

2- أوبل انسيجنيا 2016

اوبل انسيجنيا 2016

سيارة أوبل انسيجنيا 2016 تتمتع بسعة محرك 1600 سي سي، وناقل حركة اتوماتيك بعدد 6 سرعات، كما تتوفر هذه السيارة بنمط سيدان، وتحتوي علي 4 سلندر و16 من الصبابات، وهذ يجعل السيارة أشد قوة وقدرة على السير في الطرق الصعبة وغير الممهدة، كما يمثل العزم الأقصي للسيارة 260/4250 (نيوتن.متر/لفة.دقيقة)، وتصل قوة المحرك إلى 170/4250 (حصان/لفة.دقيقة)، كما أن السيارة تتميز بنوع جر أمامي.

متوسط استهلاك الوقود لسيارة Opel Insignia 2016 يكون 6.6 لتر لكل 100كم، كما أن سعة خزان الوقود تكون 70 لتر بنزين، وينصح باستخدام وقود 95 لسيارة انسيجنيا 2016، وتصل السرعة القصوي للسيارة 210 كم/ساعة.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى ، يقدر من 360 ألف جنيه الى 385 ألف جنيه حسب حالة السيارة.

 

3- أوبل كورسا 2003

اوبل كورسا 2003

مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1300 سي سي تربو، ليعطي قوة 59 “حصان”، يتصل بناقل حركة خماسى السرعات مانيوال .

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، وسعة خزان الوقود تصل الى 44 لترا.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى ، يقدر من 80 الف جنيه الى 90 الف جنيه حسب حالة السيارة .

 

4- أوبل فيكترا 1995

اوبل فيكترا 1995

تعتمد السيارة أوبل فيكترا 1995 على محرك متميز 4 سلندر، وتصل سعته إلى 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة حصانية تصل إلى 136 حصانا، وبالنسبة لأقصى عزم دوران يصل إلى 138 نيوتن لكل متر، وتتسارع السيارة من نقطة الثبات وحتى مائة كيلو متر خلال مدة زمنية قدرها 10.00 ثوان، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كيلو مترا خلال الساعة فقط.

وعن سعر السيارة داخل السوق المحلى ، يقدر من 60 الف جنيه الى 70 الف جنيه حسب حالة السيارة .

 

5- أوبل كورسا 2002

اوبل كورسا 2002

مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تربو، ليعطي قوة 90 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 125 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، التي يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.5 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى ، يقدر بسعر من 45 الف جنيه الى 55 الف جنيه حسب حالة السيارة .

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