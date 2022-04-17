مجلس أعمال هارفارد يكرم الجروان بالجائزة الماسية للقادة

كرم مجلس أعمال هارفارد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ورئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العام للخبراء العرب التابع لجامعة الدول العربية ورئيس منتدي باريس الدولي للسلام والتنمية بجائزة القادة التنفيذيين من المستوي الماسي علي مستوي العالم تقديرا لإنجازاته في نشر وتعزيز قيم التسامح والسلام علي مستوي العالم .

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية في ١٥من شهر ابريل نيسان الجاري بحضور مايكل براون الرئيس التنفيذي لمجلس أعمال هارفارد والين كوبر نائبة رئيس هارفارد وجون روبرتسون مدير العمليات المالية المتنوعة بمجلس أعمال هارفارد الذي قدم الفائزين بالجوائز الدولية المتنوعة .



ومن جانبه رحب الرئيس التنفيذي لمجلس اعمال هارفارد بالفائزين مشيدا بإنجازاتهم المميزة .



ويعد الجروان أحد أهم الفائزين في الفئة الفردية لدورة ٢٠٢٢نظرا لإنجازاته الكبيرة في بناء السلام والتسامح في شتي انحاء العالم من خلال مكافحة التمييز والعنصرية والتطرف الديني والعرقي والطائفية .



مما يذكر ان مجلس اعمال هارفارد قد اعتبر الجروان أحد أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم اذ لم يدخر جهدا لتعزيز قيم التسامح والسلام وساهم في مختلف المبادرات التي تعزز الحوار والتفاهم بين مختلف الثقافات والأديان والبلدان .



ومن خلال قيادته الحكيمة وادارته المميزة وتفكيره الاستراتيجي يعمل الجروان بشكل مستمر علي بناء السلام ونشر قيم التسامح من خلال المجلس العالمي للتسامح والسلام وأجهزته ( البرلمان الدولي للتسامح والسلام والجمعية العمومية للتسامح والسلام) التي أسسها عام ٢٠١٧ .

الجدير بالذكر ان المجلس العالمي للتسامح والسلام بقيادة الجروان نجح في حشد اكثر من ٨٨دولة أعضاء في البرلمان الدولي للتسامح والسلام وتوقيع اكثر من ٥٠اتفاقية مع الجامعات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية في مختلف انحاء العالم.



وأشاد مجلس اعمال هارفارد بالدور الرئيسي والاساسي والمحوري للجروان في جميع أنشطة المنظمات الدولية المعنية بالتسامح والسلام واصفا الجروان بأنه من اهم قادة مسيرة التسامح والسلام في العالم بما يقدمه من الهام وتشجيع لكافة محبي السلام حول العالم معتبرا الجروان نموذجا اماراتيا يحتذي به عالميا .