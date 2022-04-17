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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درة تنتقد فورمات موفي ستار.. ورامز جلال ساخرا: دا باتمان ولا بدلة غطس

درة
درة

وقعت الفنانة درة اليوم الأحد ضحية رامز جلال، في برنامجه «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر».


رامز جلال ساخرا من ملابس درة: دا باتمان ولا بدلة غطس.. فيديو
 

حلت درة ضيفة اليوم في برنامج "رامز موفي ستار"، تقديم الفنان رامز جلال، المُذاع علي قناة "إم بي سي مصر" .

وسخر رامز جلال، من ملابس درة فور وصولها قائلا: "اللبس دا باتمان ولا بدلة غطس، ودي سحارة مش شنطة".


رد فعل غريب لـ درة في رامز موفي ستار بعد رؤية فان دام.. فيديو
وتفاجأت "درة"، عقب رؤية الفنان العالمي فان دام، حيث رددت قائلة: "هالو"، وكادت أن تأخذه بالحضن، لكنها تراجعت قائلة: "أنت تعلم كورونا".

 

مش مقتنعة.. درة تنتقد فورمات رامز موفي ستار بعد لقاء فان دام..فيديو
واعترضت "درة"، على ارتداء الباروكة، قائلة: "لو لبستها مش هيكون فيه مصداقية، ممكن يكون فيه أفكار كثيرة أفضل، ومين قال إن في 2060 هيكون الناس شعرهم كده، أنا مش مقتنعة، ممكن أنكش شعري عادي، ورفضت ارتدائها"، ليعقب رامز جلال قائلا: "إحنا كدابين يا ستي أنتي مالك".

 

رامز موفي ستار.. صراخ وعصبية شديدة لـ درة في مشهد الأكشن| فيديو
حلت الفنانة درة ضيفة اليوم في برنامج "رامز موفي ستار"، تقديم الفنان رامز جلال، المُذاع علي قناه "إم بي سي مصر" .

وقامت الفنانة درة، بالصراخ والخوف والبكاء، خلال فقرة المطاردة بالسيارات في برنامج "رامز موفي ستار".

 

محدش يلمسني.. درة تنهار وتبكي في مواجهة تمساح رامز موفي ستار |فيديو
ودخلت الفنانة درة في حالة صراخ وبكاء شديد، أثناء تنفيذ المقلب، مرددة: "محدش يلمسني".

وقامت الفنانة درة، بالصراخ والخوف والبكاء، خلال فقرة المطاردة بالسيارات في برنامج "رامز موفي ستار".

 

يخربيتك أنت مش هتبطل.. رد فعل درة بعد مقلب رامز موفي ستار..فيديو
وعلقت الفنانة درة، عقب اكتشاف المقلب: "يخربيتك يخربيتك أنت مش هتبطل حرام عليك"، وتابعت: "أصعب حاجه لحظة سقوط السيارة، وظهور التمساح".

 

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