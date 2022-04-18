التجارة: وقف استيراد منتجات بعض الشركات قرار روتيني.. فيديو

علق المهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالتجارة والصناعة، على قرار منع استيراد سلع ومنتجات لشركات كبرى في مصر.

وقال "النجار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "قرار منع السلع والمنتجات لعدد من الشركات الكبرى قديم"، موضحا "اللي هيقدم ورقه هيشتغل في ٢٤ ساعة".

وأضاف أن القرار الخاص بإيقاف دخول منتجات قرابة 1000 مصنع وعلامة تجارية إلى مصر، لم يخرج اليوم، معقبا "القرار روتيني منذ عام 2019، والقرار يخرج في إطار الشفافية لوزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع الدول الشقيقة والاتحاد الأوروبي".

وأكد أن "الشركات المسجلة والتي تم إيقافها وشطبها يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وذلك منذ عام 2019، والقائمة تتغير يوميا من 2019، والشركة التي ينتهي ورقها وتوفق أوضاعها، تستكمل عملها 24 ساعة".

وتابع "الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، أصدرت قرارا جديدا، لتسجيل الشركات خلال 15 يوما من تقديم المستندات، وإذا لم يتم التسجيل خلال 15 يوما يتم التظلم فيه والنظر فيه أمام لجنة من وزارة التجارة والصناعة".