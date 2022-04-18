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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يقلل من علامات الشيخوخة.. فوائد زيت الجوز للبشرة

زيت الجوز
زيت الجوز

يحتوي زيت الجوز على العديد من الفوائد، فيساعد زيت الجوز على ترطيب سطح البشرة ويقويها ، ويمنع فقدان الماء ، ويحمي البشرة من العوامل البيئية الضارة ، ويزيل قشور البشرة الجافة. 

 

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فيما يلي فوائد زيت الجوز للبشرة

يرطب البشرة ويحسن وظيفة الحاجز بسبب محتواها العالي من المطريات. 

بسبب خصائصه المطرية ، يمنع فقدان الماء. 

يقي من الضغوطات البيئية مثل التلوث وأشعة الشمس كمضاد فعال للأكسدة. 

يقلل من علامات الشيخوخة. 

يريح من الحكة والجفاف. 

يزيد من ترطيب البشرة. 

يعيد بناء حاجز الجلد بسبب محتواه العالي من المرطبات وأحماض أوميغا الدهنية.

يجب عليك استخدام الزيوت كخطوة أخيرة في الليل (أو قبل وضع واقي الشمس في الصباح).

سيؤدي استخدام ماسك زيت الجوز بانتظام إلى تعزيز إشراق البشرة، يمكنك تحضير عبوة الوجه هذه عن طريق خلط زيت الجوز بالعسل ومسحوق الشوفان واللبن، ثم ضعي الكمادات على وجهك واتركيها حتى تجف وتتحول إلى قوام متقشر، بعد ذلك اغسلي وجهك بالماء الفاتر، كما يوصى بوضع ماسك الوجه مرة واحدة في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج.

 

 

زيت الجوز فوائد زيت الجوز فوائد زيت الجوز للبشرة علامات الشيخوخة beauty and personal care

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