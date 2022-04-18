إتيكيت دفع الفاتورة في عزومات رمضان بالمطعم

قد يجتمع الكثير في رمضان علي الفطار في المطاعم ولكن دفع فاتورة المطعم قد تكون لها بعض القواعد الخاصة بالاتيكيت يمكنك أن تتعرف عليها التعامل بشكل راقي.

القاعدة الخاصة بدفع فاتورة الحساب ذلك الموقف الذى يثير إحراج العديد من الأشخاص أن الشخص الذى يوجه الدعوة هو الذى يقوم بالدفع.

ولكن هناك بعض قواعد الاتيكيت التي يجب أن تتبع عند دفع حساب المطعم وعند استحضار الفاتورة فهناك طريقة مثالية أساسية

تجنب إحضار الجرسون لها إلى المائدة.

أما إذا كنت صاحب الدعوة ومن سيدفع الفاتورة فيجب ابلاغ الجميع مسبقا ويجب ابلاغ النادل ليقوم بتسليم الفاتورة اليك.



- إذا كان سيتم اقتسام الفاتورة مع الجميع فلا يصح مطلقا أن يتم حساب كل فرد أثناء الجلوس داخل المطعم، إما أن تطلب من النادل فاتورة منفصلة لكل شخص مسبقا، إما أن يتبرع أحد الأشخاص بدفعها ويتم اقتسامها بعد الخروج من المطعم.