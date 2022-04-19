داعية بالأوقاف يوضح سبب إطلاق النبي على رمضان شهر الصبر ..فيديو

قال الشيخ محمد عبد ربه من علماء وزارة الأوقاف ، إن أيام شهر رمضان أيام مباركة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام الصبر ، وأوصى النبي أصحابه بصيام هذا الشهر وقال : "صم شهر الصبر رمضان وثلاث أيام من كل شهر".

وأضاف عبد ربه خلال برنامج " نصائح للصائمين " المذاع عبر صفحة صدى البلد الرسمية بالفيسبوك: يجب على الصائم التحلي بصفة الصبر التي قال عنها النبي بأنها خلق الصائمين ، ولا سيما في هذه الأيام المباركة حتى يحصل على الثواب كاملا.

ولفت الى أن الصبر هو خلق النبي الكريم ، والصبر أيضا من صفات رب العزة سبحانه وتعالى فقال تعالى : " والله غفور حليم " تلك الآية الكريمة تكررت في أكثر من موضع في القرآن الكريم بما يعكس أن الصبر من صفات الله عز وجل.

وأوضح عالم الأوقاف أن جميع الأنبياء والرسل تحملوا الأذى والشدائد مع أقوامهم حتى يكملوا رسالاتهم ، والنبي صلى الله عليه وسلم تعرض لأذى شديد لا يتحمله بشر إلا انه صبر وتحامل على نفسه.

وتابع: فضل الصبر عظيم وثوابه أعظم فلنتحلى بالصبر للفوز والنجاة ، فالصيام مدرسة تدرب الإنسان على أشياء قد لا يفعلها طوال العام فيخرج من رمضان وتعلم الكثير والكثير منها الصبر والعطاء والجود وقراءة القرآن والذكر والصلاة .