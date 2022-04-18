الأوقاف تقرر فتح المساجد لصلاة العيد قبل الموعد بـ 30 دقيقة بدلا من 10 دقائق

أجرت وزارة الأوقاف تعديلا على ضوابط صلاة عيد الفطر والتي حددتها في وقت سابق وأكدت خلالها تقام صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة ، ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام ، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها ، أو التحكم في تدافع الناس عليها ، مع مراعاة الآتي:

1. الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد.

2. فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر وغلقه بعدها بـ 10 دقائق ، وهو ما تم تعديله حيث سبق وقررت فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وهو ما قوبل باعتراض عدد كبير من المواطنين لأن تكبيرات العيد يجب أن تبدأ قبل الصلاة بفترة ليست بالقليلة .

3. أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة ، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا.

4. السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

وفي سياق آخر أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأئمة الأوقاف الذين يحيون شهر رمضان في مختلف دول العالم؛ نظرًا لكفاءتهم ووصولهم إلى درجة عالية من الإتقان، مؤكدًا أن الرئيس السيسي سيقوم بتكريم عدد كبير منهم هذا العام.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»،:" الوزارة تعد برنامجًا (لا أعلم أن دولة في العالم أعدته)؛ ليصبحوا قادة الفكر الديني الوسطي المستنير حول العالم «وكتبت كتاب الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة» في هذا الشأن، مؤكدًا أن كل شخص حر ما لم يضر، وحرية الأشخاص تقف عند حرية الآخرين.

وتابع أنه ليس من الدين أن يجرح الشخص مشاعر أهله وناسه «وهنا دور الرقابة الذاتية والمهنية؛ والبرامج الهادفة تبني الوعي الصحيح، والمجتمع لافظ لأي عمل هدام يجرح مشاعر أي إنسان مصري»، مؤكدًا أن الرياضة والفن من مقومات الذوق والأخلاق.