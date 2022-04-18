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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الأوقاف: أسلوب مرسي لم يكن يرقى لرئيس جمهورية

صدى البلد

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن جماعة الإخوان الإرهابية يحاولون الانتشار من جديد عن طريق المساجد ولكن يقظة الدولة تحبطهم.

وأوضح جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "ًصدى البلد": "الأئمة المصريون قادت رجال العلم والدين في العالم بالوسطية المستنيرة".

وتابع مختار جمعة: “المجتمع لافظ لأي تطاول علي القيم والأخلاق، لافتا إلى أن مسلسل الاختيار من الاعمال الدرامية الهادفة التي تبني وعي المجتمع”.

وأكمل وزير الأوقاف:" كتبت سابقا في عهد مرسى أن الدولة كانت تدار من مكتب الارشاد"، مردفا: " وسيطة الدين ليست مع التسيب أو التشدد وبالطبع نرفض التطاول علي رجال الدين".

ونوه إلى أن “الدولة كانت تدار من مكتب الإرشاد فترة تولى الإخوان وليس من قصر الرئاسة، ورئيس الدولة كان يتحدث بلغة لا ترقي برئيس جمهورية”.

جماعة الإخوان الإرهابية الدكتور محمد مختار جمعة مسلسل الإعلامي أحمد موسى الإخوان الإرهابية على مسئوليتي

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