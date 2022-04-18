ميناء 6 أكتوبر الجاف.. مصر تتحول للمشروعات الصديقة للبيئة.. فيديوجراف

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء فيديوجراف بعنوان " 6 أكتوبر الجاف: مصر تتحول للمشروعات الصديقة للبيئة .



وقدم الفيديوجراف عددًا من الحقائق حول ميناء 6 أكتوبر الجاف والفائز بجائزة IJ Global كأفضل صفقة نقل لعام 2021 عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كأحد أول المشروعات الصديقة للبيئة والتي يتبناها ويمولها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمن برنامج "المدن الخضراء"، والذي يستهدف مساعدة المدن وتحويل 100مدينة إلى مدن خضراء بحلول 2024، بتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، للتغلب على التحديات البيئية وتداعيات تغير المناخ.



الميناء الجاف هو "مساحة مُخصصة لاستقبال البضائع كما هو الحال في المواني البحرية، سواء المُستوردة لصالح المصانع أو وارداتها للخارج، ويتوافر في هذه المواني دوائر جمركية لإنهاء إجراءات الاستيراد والتصدير، ومخازن، وشحن للبضائع".



ويُعتبر "ميناء 6 أكتوبر الجاف" الأول من نوعه في مصر، ويُقام على مساحة 400 فدان في مدينة 6 أكتوبر، بتمويلات تصل إلى 25 مليون يورو، بالإضافة إلى 100 مليون دولار -تكلفة استثمارية للمشروع-.

https://youtu.be/fkmyI_qNNkc