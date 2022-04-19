يقي من السرطان وينظم ضربات القلب.. فوائد غير متوقعة للتمر

فوائد صحية عديدة لتناول التمر لصحتك فهو يحتوى على حوالي 157 سعرًا حراريًا لكل 100 جرام وغني بالسكريات وبعض الألياف الغذائية مثل فيتامين ج ، فيتامين ب كما يحتوي التمر على كميات معتدلة من الحديد والكالسيوم والفوسفور والمنجنيز التي تساعد في الحفاظ على الأسنان صحية وخالية من الأمراض. وفقا لموقع هيلث إليك أهم فوائد التمر

1-الوقاية من السرطان

يحتوي التمر أيضًا على عنصر السيلينيوم ، وهو معدن يُعتقد أنه يساعد في الوقاية من السرطان وهو حيوي لوظيفة المناعة كما يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة مثل البوليفينول و الفلافونويد المعززة للصحة ، والتي لها تأثيرات مضادة للعدوى ومضادة للالتهابات و للنزيف

على الجانب الآخر يحمي التمر من الأورام الخبيثة في القولون والبروستاتا والثدي وبطانة الرحم والرئة والبنكرياس وهو أمر شائع بين كبار السن فهو يحتوي على مجموعة متنوعة من مركبات الكاروتينات والأنثوسيانين والفينولات ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية والتي تعمل كمضادة للأورام وللقرحة والحفاظ على صحة جهاز المناعة.

2-تنظيم ضربات القلب

البوتاسيوم مكون أساسي في الخلايا وسوائل الجسم ، يساعد في تنظيم ضربات القلب وضغط الدم ، وبالتالي يحمي من السكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية.

يتميز التمر بخصائصه المضادة للفطريات والبكتيريا والفيروسات ، بالإضافة إلى قدرته على منع الالتهابات المزمنة والاضطرابات الأخرى ، وذلك بسبب محتواه العالي من الفينول و الألياف والفينول ، يمكن أن تساعد التمر في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وتنظيم الجهاز المناعي.