احذر .. هذه العلامات المتواجدة في العين تشير لاصابتك بالسرطان

يقول الخبراء إن أعراض السرطان يمكن أن تظهر في عينيك حتى قبل أن تعرف أنك مصاب بالسرطان.

يمكن أن يظهر السرطان من مكان آخر في الجسم وينتشر إلى العينين في عملية تسمى ورم خبيث.

قد لا تعرف أن سرطان الثدي وسرطان الرئة هما من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا التي تنتشر في العين ، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

عادة لا يتم اكتشاف علامات التحذير المرئية حتى تظهر في بصرك ، ولكن هناك نوعان من أعراض السرطان يجب أن تأخذها على محمل الجد ، حسبما ذكرت The Express .

غالبًا ما يكون سبب سرطان العين "الثانوي" هو سرطان الثدي لدى النساء أو سرطان الرئة لدى الرجال.

في الواقع ، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية: "السرطانات الأكثر شيوعًا التي تنتشر في العين هي سرطانات الثدي والرئة".

أعراض السرطان الحرجة في رؤية عوامات وصور ضوئية .

تقول المجلة الطبية Retina Today إن الشكاوى الأكثر ارتباطًا بالسرطان المنتشر هي عدم وضوح الرؤية غير المؤلم ، والذي قد يحدث في 88 بالمائة من المشاركين.

أبلغ خمسة في المائة من المشتكين عن وجود عوامات ، في حين أن خمسة في المائة آخرين عانوا من التقاط الصور ، وهي حالة في العين تظهر عادة على شكل ضوء وامض وأضواء متلألئة.

العوائم هي حدث شائع حيث تظهر النقاط والخطوط وكأنها "تطفو" في رؤيتك.

ويضيف : "عند الرجال ، من المرجح أن ينتشر سرطان الرئة إلى العين" .

فان أعراض العين مرتبطة باصابتك بالسرطان

نُشر في المجلة العالمية للحالات السريرية في عام 2020 نظرة عامة على الأعراض التي تم الإبلاغ عنها فيما يتعلق بسرطان الرئة المنتشر.

يمكن أن تترجم أعراض الأورام الخبيثة في الرئة إلى عدم وضوح الرؤية وفقدان الرؤية وألم العين والعوامات.

"ضعف البصر الناجم عن ورم خبيث يؤثر بشكل خطير على نوعية الحياة ويقصر بقاء مرضى السرطان على قيد الحياة".