سرطان الثدي عند المراهقين.. احترسي إذا ظهرت عليك هذه الأعراض

سرطان الثدي عند المراهقين نادر الحدوث وقد يحدث عند الأولاد أو الفتيات إنه نمو لا يمكن السيطرة عليه للخلايا في الثدي، معظم أعراض سرطان الثدي ناتجة عن التغيرات الهرمونية وليس أي نمو خبيث للخلايا ومع ذلك ، قد يؤثر هذا على الأنسجة والأعضاء المجاورة وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم إذا ترك دون علاج.



يصيب سرطان الثدي عادة النساء فوق سن الأربعين. ومع ذلك ، فقد أظهرت الدراسات أيضًا أن حالات سرطان الثدي يتم تشخيصها في حوالي خمسة بالمائة من النساء دون سن الأربعين لذلك يمكن أن تحدث في أي عمر.

كشف موقع هيلثي عن الأعراض والأسباب وعوامل الخطر والتشخيص والعلاج والوقاية من سرطان الثدي لدى المراهقين ، إلى جانب أنواع سرطان الثدي.

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علامات وأعراض سرطان الثدي لدى المراهقين

ليست كل تغيرات الثدي هي سمات سريرية لسرطان الثدي ، خاصة عند المراهقات. يمكنك طلب رعاية طبية لتأكيد السبب الدقيق.

قد تشمل الأعراض والعلامات الشائعة لسرطان الثدي:

ألم الثدي الذي هو أكثر من وجع الثدي الطبيعي الذي تشعر به أثناء الحيض.

شعرت كتلة الثدي أثناء الجس.

كتلة بالثدي تنتشر إلى الترقوة أو الإبط.

تورم الغدد الليمفاوية في الرقبة أو الإبط.

مظهر الثدي منتفخ ومحمر.

تنقير من جلد الثدي المغطي.

حنان الحلمة.

إفرازات أو إفرازات من الحلمة بما في ذلك السائل أو الصديد أو الدم.

عدم تناسق شكل وحجم الثدي على كلا الجانبين - غالبًا ما يكون التباين الطفيف أمرًا طبيعيًا.

على الرغم من ظهور هذه الأعراض في سرطانات الثدي ، إلا أنها غالبًا ما تكون ناجمة عن أسباب أخرى ، مثل التغيرات الهرمونية في معظم المراهقات والمراهقات. لذلك ، ابحث عن خبير للتشخيص الصحيح.