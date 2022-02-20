يحارب السرطان.. 6 فوائد صحية مذهلة لتناول الملفوف

فوائد صحية مذهلة لتناول الملفوف لصحتك فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الرئيسية.. إليك 6 فوائد صحية مذهلة لتناول الملفوف أبرزها تقليل الإصابة بالأمراض المزمنة ومحاربة السرطان.

غني بمضادات الأكسدة



وفقا لموقع هيلث يحتوي الملفوف على نسبة عالية من مضادات الأكسدة إضافة إلى انه منخفض السعرات الحراريةوغني في الوقت نفسه بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

يساعد في الحماية من السرطان

من المعروف أن مضادات الأكسدة الموجودة في الملفوف تعمل على محاربة الجذور الحرة و الوقاية من السرطان.

الحفاظ على مستويات السكر في الدم



يساعد الملفوف في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

أحماض أوميجا 3 الدهنية



يحتوي الملفوف على أحماض أوميجا 3 الدهنية التى تحافظ على صحة الدماغ وتحمي من الزهايمر.



يقلل من الالتهابات

الملفوف غني بمضادات الالتهابات التي تحمي الجسم من الجذور الحادة وتحارب الأمراض البكتيريا والعدوى.

غني بفيتامين سي

يحتوي الملفوف هلى العديد من العناصر الغذائية وأهمها فيتامين سي الذى يحارب العدوى ويرفع المناعة و يحتوي الملفوف أيضا على ألياف غير قابلة للذوبان والتي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي.