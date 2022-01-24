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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة نباتية منخفضة السعرات الحرارية.. كيفية صنع شوربة الملفوف

كرنب
كرنب

يمكن أن يكون حساء الملفوف أحد أفضل الوجبات الخفيفة المليئة بالمغذيات أو خيارات الغداء المليئة بمكونات جيدة مثل الفلفل الحلو والجزر والطماطم وأنواع مختلفة من التوابل.

 وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Hindawi ، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في الملفوف يمكن أن تساعد في الوقاية من مجموعة من الأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري وأمراض القلب وأمراض الكبد.

 يأتي أيضًا مؤشر نسبة السكر في الدم للمكونات المستخدمة في وصفة الحساء أقل من المستويات المنخفضة. على سبيل المثال ، المؤشر الجلايسيمي للملفوف هو 10 ، والفليفلة 15 ، والجزر 47 ، والطماطم 15.

وصفة حساء الكرنب هذه خالية من منتجات الألبان وخالية من الجلوتين والجوز وقليلة السعرات الحرارية وخالية من فول الصويا وغنية بالألياف.

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طريقة عمل شوربة الكرنب

 

وقت التحضير

30 دقيقة

الكمية تكفي 3

مكونات

ملعقة زيت زيتون.
ربع الكرنب مقطع إلى شرائح.
بصلة صغيرة 

يرة مفرومة.
حبة فليفلة صغيرة الحجم مختارة.
حبة طماطم صغيرة مفرومة.
حبة أو اثنتين من البصل الأخضر المفروم.
نصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
نصف ملعقة صغيرة فلفل مطحون.
ملعقة صغيرة من التوابل الإيطالية المكونة من الزعتر والريحان والزعتر وإكليل الجبل.
أربعة أكواب من مرق الخضار قليل الملح.
ملعقة صغيرة خل أبيض.
ملح للتذوق

طريقة تحضير الشوربة 

1-نأخذ مقلاة ونسخن الزيت على نار متوسطة ويُضاف البصل الأخضر ويُحرّك حتى يصبح لونه بنيًا قليلاً.
2-يضاف الجزر والفلفل والثوم والتوابل والملح حسب الرغبة ويقلب لمدة دقيقتين.
3-يُضاف المرق والطماطم والملفوف ويُطهى على نار عالية لبعض الوقت.
4-خففي الحرارة ودعي المزيج ينضج لمدة 20 دقيقة 

5-مرق الخضار وصفة بسيطة يمكن تحضيرها مبكراً وتجميدها كمكعبات ثلج  6-لتحضير مرق الخضار ، 6- يمكنك غلي الماء (حوالي أربعة أكواب) في وعاء كبير وأضيفى الخضروات الصليبية مثل البصل والجزر والقرنبيط والملفوف والثوم والكرفس ، وقومى بغلي الخليط لمدة 10 دقائق على نار عالية للسماح بإخراج جميع العناصر الغذائية.

حساء الملفوف الملفوف طريقة عمل شوربة الكرنب طريقة تحضير الشوربة مؤشر نسبة السكر في الدم

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