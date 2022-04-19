عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 55 محضرا وتطهير 50 مسجدا بمركزي المحلة الكبرى وطنطا

تحرير 55 محضر وتطهير
تحرير 55 محضر وتطهير 50 مسجد بمركزي المحلة الكبرى وطنطا

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قيام مركزي المحلة الكبرى وطنطا بتفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد ورفع الإشغالات.

وفي هذا الإطار قامت اللجنة المشكلة بمركز المحلة، بمتابعة التزام الورش والمحال التجارية بمواعيد الغلق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 17 محضرا متنوعا ما بين (4 محاضر عدم ارتداء كمامة، 6 محاضر إشغال طريق، 4 محاضر نظافة و 3 محضر بيئة) كما تم تطهير وتعقيم 25 مسجدا .

كاتب صحفي: المجتمعات الغربية من أوائل الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان

وفي ذات السياق قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا تحت إشراف المحاسب حسام عبد اللطيف بالمرور على المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة الاشغالات، وتحرير38 محضر متنوعا ما بين (16 محضر إشغال و 22 تعاقدت نظافة للمحلات) وتطهير 25 مسجد.

IMG-20220419-WA0022
IMG-20220419-WA0022
IMG-20220419-WA0020
IMG-20220419-WA0020
IMG-20220419-WA0021
IMG-20220419-WA0021
IMG-20220419-WA0023
IMG-20220419-WA0023
محافظ الغربية الغربية الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا المستجد رفع الإشغالات تطهير فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

الأجهزة الأمنية تفحص فيديو إلقاء أب لابنته من البلكونة لتقديمه إلى النيابة

تصوير بالملابس الداخلية لابتزازهن.. اعترافات عصابة تزويج القاصرات عرفيا بالجيزة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-4-2022

طارق شوقي عن شائعة إقالته: قبل أى حدث كبير تنطلق الأكاذيب

موضوعات متعلقة

تأجيل نظراستئناف المتهم السادس في قضية بسنت فتاة الغربية لجلسة 16 مايو

ترشيحاتنا

الكيلو بـ 1.5 جنيه..الفلاحين: خسائر فادحة لمزرعي الثوم بسبب انهيار الأسعار

كلمة وزير النقل في حفل إطلاق الشراكة الإعلامية بين "التعاون الدولي" وشبكةCNN

مع مرتبات أبريل.. تعرف على الحد الأدنى للزيادات والعلاوات المقرر صرفها غداً

1 مايو إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد العمال

الزراعة: افتتاح خط الإنتاج الأول بمصنع السكر في المنيا مايو المقبل

معيط: لسنا في حاجة إلى زيادة الضرائب ونشكل لجنة لدراسة ملف القروض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد الأحمد بطل "العائدون" في حوار خاص لـصدى البلد: مخرج المسلسل استثنائي وسعيد بتجربتي الأولى بالدراما المصرية

نجوم الفن والإعلام يحتفلون بانتهاء تصوير "دايما عامر"

شخصية آشلي في «الكبير أوي».. أين اختفت وكيف تبدو ملامحها الآن؟

بعد انكسار الموجة الحارة.. ماذا ينتظر المصريين في الأيام المقبلة| الأرصاد تجيب

فيديو

تفاصيل إصابة المطرب ويجز في حادث سير.. فيديوجراف

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

أب يحاول إلقاء ابنته من البلكونة فكانت المفاجأة.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

ماذا قال الحضري عن جاميكا والأهلي وارتباطه بـ فتاة مكسيكية|فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ