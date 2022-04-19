تحرير 55 محضرا وتطهير 50 مسجدا بمركزي المحلة الكبرى وطنطا

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قيام مركزي المحلة الكبرى وطنطا بتفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد ورفع الإشغالات.

وفي هذا الإطار قامت اللجنة المشكلة بمركز المحلة، بمتابعة التزام الورش والمحال التجارية بمواعيد الغلق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 17 محضرا متنوعا ما بين (4 محاضر عدم ارتداء كمامة، 6 محاضر إشغال طريق، 4 محاضر نظافة و 3 محضر بيئة) كما تم تطهير وتعقيم 25 مسجدا .

وفي ذات السياق قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا تحت إشراف المحاسب حسام عبد اللطيف بالمرور على المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة الاشغالات، وتحرير38 محضر متنوعا ما بين (16 محضر إشغال و 22 تعاقدت نظافة للمحلات) وتطهير 25 مسجد.

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