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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: المجتمعات الغربية من أوائل الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان

الكاتب الصحفي رفعت
الكاتب الصحفي رفعت فياض

علق الكاتب الصحفي رفعت فياض، حول البيان الذي أدانت فيه مصر متطرفين في السويد، بسبب الإساءة للقرآن الكريم، معقباً: "ده موقف مصر تجاه أي تطرف في أي مكان في العالم، وخاصة التطرف  في مجال الدين".

وأشار رفعت فياض خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما قال: "كل واحد دينه عزيز عليه، ولابد أن نحترم الأديان كلها"، مشيراً إلى أن الدين الإسلامي يحث المسلمين على احترام الأديان الأُخرى، معقباً: "حتى ربنا بيقول في القرآن الكريم .. لكم دينكم وليا دين".

وتابع الكاتب الصحفي قائلاً: "هذا يعني أن أنا لا أُجبر على أحد ان هو يخش ديني، ولا حد يضغط عليا ويجبرني اني أخش دينه هو .. كل واحد له دينه وله معتقداته التي يحترمها ويقدرها ويقدسها".

وأضاف رفعت فياض أن على الرغم من أن المجتمعات الغربية تلتحف بحقوق الإنسان، وتتحدث دائماً عنها، إلا أنهم من أوائل الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان، ولم يقوموا بتنفيذها، معقباً: "الإساءة للقرآن من قبل متطرفين في السويد، ليست الأولى من نوعها .. بل حدث قبل ذلك في العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا، بلجيكا، وغيرها".

رفعت فياض الإساءة للقرآن الكريم متطرفين السويد برنامج صباح البلد صدى البلد

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