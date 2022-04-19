مكتوب عليا الحلقة 18.. صداقة بين سلمى ورقية ورسالة اليوم لجلجل "مش مكتوباللك"

شهدت أحداث الحلقة 18 من مسلسل مكتوب عليا، ذهاب رقية "أيتن عامر" إلى منزل سلمى "هنادي مهنا"، وتقوم بقراءة الفنجان لها في محاولة منها لتسخينها على جلجل، وتقول لها أن الخروف الذي تحبه لايف على غزالة شاردة.

يقوم جلجل بالاقتراب من بدوي والتعاون معه في أعماله الفاسدة، ويذهب معه إلى مكان غريب، لتظهر فجأة الفنانة القديرة فردوس عبدالحميد في شخصية والدة بدوي "عمرو عبدالجليل"، وتقدم شخصية قوية متحكمة في كل شئ وتعمل تاجرة سلاح ومخدرات وتخطف الأطفال، ولكنها تعطف على ابنها بدوي وتغني له، وعندما ينام تصطحب جلجل لتكشف له عن قائمة تضم أبنائها بالكامل وتكشف له أن كل هؤلاء خطفتهم وليسوا أبنائهم.

تنشأ علاقة صداقة قوية بين روقه وسلمى، ويتعاطفا معا بسبب ظروف حياتهم ووحدتهم، ثم تحاول روقه مجددا إفساد علاقة سلمى بجلجل، في حين تحتفل فردوس عبدالحميد بعيد ميلادها (ماما باتعه) وخلال الاحتفال تكتشف سرقة أموال منها، فيبلغ جلجل عن الحرامي الحقيقي، ثم تقوم روقه مجددا بإبلاغ سلمى أن جلجل يتلاعب بها ويعرف عدد كبير من البنات في وقت واحد، فتكشف لها سلمى أن جلجل أبلغها أن روقه مدمنة كحوليات وتعشق السرقة وتجري خلف سيارة الرش.

يقوم بدوي بإصطحاب جلجل إلى منزله، ثم يقوم بجلب فتيات شمال لإقامة سهرة حمراء معهم، فتدخل الفتيات خناقة ويوسطوا جلجل للحكم بينهم بالحق، فيتذكر الكلمة المكتوبة على يده، ويجلس جلجل لمعرفة أسباب الخلاف للحكم بينهم.

يعود جلجل إلى منزل أسرته الموجود به روقه، فلا يجدها، فيقرر الذهاب إلى سلمى وعندما يدخل يجد روقه معها في المنزل فيكتشف أن الكلمة المكتوبة على يده(إلحق) وليس (الحق)، فيغضب جلجل ويقرر أن يتركهما معا ولكن تحاول روقه استفزازه وابتزازه، وتجبره على أن تبات معهم في المنزل، وتكتشف أن جلجل سجل رقمها على هاتفه باسم (جبروت).

يطلب جلجل من الخادمة أن تختار أبعد غرفة في الفيلا لتنام بها روقه، ثم يلتقي حماه المصاب بجلطة وشلل وفقدان صوت، ثم يدخل غرفة النوم مع سلمى، ليكتشف أن روقه تراقبه من خلف باب الغرفة فينام، وعندما يصحو في اليوم التالي لا يجد سلمى بجانبه؛، ويحد مكتوبا على يده (مش مكتوبالك).

الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار إلى أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.