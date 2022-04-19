سوتس بالعربي الحلقة 18.. محمد شاهين يتجسس على آسر ياسين وأحمد داود

شهدت الحلقة 18 من مسلسل سوتس بالعربي، العديد من الأزمات بين أبطاله خاصة أحمد داود ومحمد شاهين الذي استعان به لمساعدته في قضية وتمكن آدم منصور من حلها، وبعد التصالح بينهما حول مواقفهما السابقة وقعت أزمة جديدة.

شعر قدري “محمد شاهين" أن آدم منصور وزين ثابت بينهما سر كبير، وحاول مساعدتهما لكن آسر ياسين رفض مساعدته لعدم ثقته به، وبعد مغادرته الغرفة تحدث الثنائي القانوني عن تفاصيل الأزمة التي وقع فيه زين ويحاول آدم مساعدته على الخروج منها.

لكن قدري كان متواجدا في مكتب زين وترك جهاز التسجيل الخاص به، وسمع كل حديثهما خاصة آدم منصور الذي قال عنه صفات سيئة جرحت مشاعره.

واجه زين ثابت مشكلة كبيرة من الماضي، وشهدت الحلقة عودة علي قاسم للعب دور المحامي أمجد الذي يحاول التفوق على غريمه، واتهمه بإخفاء دليل في قضية منذ سنوات تسبب في حبس شخص بريء.

في نهاية الحلقة اكتشفت كاميليا أن التقرير الذي يعد بمثابة دليل هام كان متواجدا في أوراق القضية بالأرشيف لكنها لم تسلمه إلى زين ثابت.

ويشارك أحمد داود وآسر ياسين بطولة مسلسل سوتس بالعربي، النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقعIMDb.

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 في دور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضاني، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وتشارك الفنانة ناردين فرج في مسلسل "سوتس بالعربي"، ويبدأ ظهورها في الحلقة 19 من مسلسل سوتس بالعربي، حيث تظهر خلال العمل في دور محامية تتداخل مع زين ثابت، الذي يجسده آسر ياسين، في إحدى القضايا، وتتوالى المواقف بينهما خلال أحداث العمل حتى تنتهي القضية.