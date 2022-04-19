بمشاركة أساتذة كلية الطب.. قافلة طبية لجامعة الأقصر بإحدى قرى مدينة الطود

عقد مجلس جامعة الأقصر لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة، وبحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استهل المجلس جلسته بتوجيه رئيس الجامعة الشكر للدكتور يوسف عباس، وكيل كلية الألسن لشئون الدراسات العليا والبحوث، على مابذله من مجهودات خلال فترة توليه وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما هنأ رئيس الجامعة الدكتورة شيماء عبد الستار لتوليها منصب القائم بأعمال وكيل كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وافق المجلس في جلسته على إقامة ندوة علمية شهرية بمستشفى الكرنك الدولي تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية طب الأقصر، موجهة لأطباء مستشفى الكرنك وأطباء وزارة الصحة للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأطباء بمختلف التخصصات.

كما وافق المجلس على تنظيم قافلة طبية بنجع الوحدة بمركز ومدينة الطود بمشاركة أساتذة كلية الطب بجامعة الأقصر.

و وافق المجلس أيضا على عقد دورة تدريبية لطلاب كلية الآثار عن "الأسلوب العلمي للتصوير"، فضلًا عن الموافقة على مقترح كلية الآثار التعاون مع جهاز شئون البيئة بالمحافظة.