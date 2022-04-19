عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة أساتذة كلية الطب.. قافلة طبية لجامعة الأقصر بإحدى قرى مدينة الطود

الدكتور محمد محجوب
الدكتور محمد محجوب عزوز

عقد مجلس جامعة الأقصر لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جلسته  اليوم الثلاثاء، برئاسة  الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة، وبحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استهل المجلس جلسته بتوجيه رئيس الجامعة الشكر للدكتور يوسف عباس، وكيل كلية الألسن لشئون الدراسات العليا والبحوث، على مابذله من مجهودات خلال فترة توليه وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
كما هنأ رئيس الجامعة الدكتورة شيماء عبد الستار لتوليها منصب القائم بأعمال وكيل كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

محافظ الأقصر يستعرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة مع السفير الفرنسي في القاهرة ..صور

عشرات ينظمون حفل إفطار جماعي بمدينة الأقصر

ملتقى متطوعي وزارة الشباب والرياضة حول ريادة الأعمال في الأقصر.. غدا

جابي خوري ومسعد فودة يتسلمان تكريمهما من مهرجان الأقصر

وافق المجلس في جلسته على إقامة ندوة علمية شهرية بمستشفى الكرنك الدولي تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية طب الأقصر، موجهة لأطباء مستشفى الكرنك وأطباء وزارة الصحة للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأطباء بمختلف التخصصات.

كما وافق المجلس على تنظيم قافلة طبية بنجع الوحدة بمركز ومدينة الطود بمشاركة أساتذة كلية الطب بجامعة الأقصر.

و وافق المجلس أيضا على عقد دورة تدريبية لطلاب كلية الآثار عن "الأسلوب العلمي للتصوير"، فضلًا عن الموافقة على مقترح كلية الآثار التعاون مع جهاز شئون البيئة بالمحافظة.

الأقصر الدراسات العليا مستشفى الكرنك جامعة الاقصر رئيس الجامعة رئيس جامعة مجلس جامعة الأقصر مستشفي الكرنك الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاول إلقائها في الشارع.. القبض على والد فتاة البلكونة بـ الجيزة

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار وفقا للقانون

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

الأعلى للإعلام يحقق مع خالد الغندور ومحمد شبانة فى شكاوى الأهلي والزمالك

دعوات بكثرة الإنجاب.. ماذا يفعل الهندوس لمنع تحول الهند دولة إسلامية

موضوعات متعلقة

ملتقى متطوعي وزارة الشباب والرياضة حول ريادة الأعمال في الأقصر.. غدا

شركة مياه الأقصر تستعد لإستقبال الأعياد وإرتفاع درجات حرارة فصل الصيف

«أبطال خارقون» يوزعون فوانيس رمضان وألعابا على أطفال مستشفى سرطان الأقصر

رئيس جامعة الأقصر يشهد احتفال كلية الفنون الجميلة بيوم اليتيم

العماري وقيادات مستقبل وطن الأقصر ينعون النائب خالد مجاهد

عمَّر بيت يتيم.. مبادرة إنسانية لدعم مرضى القلب بالأقصر

رئيس جامعة الأقصر يشارك في حفل الإفطار الجماعي لكلية الطب

رئيس جامعة الأقصر يكرم الطلاب الفائزين في مهرجان التميز الرياضي

ترشيحاتنا

مخيف أم مذهل..شاهد أطول جسر من الزجاج في العالم|صور

بث مباشر.. صلاة التراويح في اليوم الثامن عشر من رمضان بمسجد السيدة نفيسة

جيرو يقود تشكيل ميلان لمواجهة إنتر في نهائي كأس إيطاليا

قرعة تصفيات أمم أفريقيا.. مجموعة قوية لمصر وصدامين عربيين

مصر تصطدم بغينيا وأثيوبيا ومالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

بايدن يعلن إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير أوي الحلقة 18 .. جنون چوني بسبب اليوتيوب ومكي يقطع الإنترنت

باب طائرة ينفتح في الهواء.. شاهد رد فعل الركاب|فيديو

إلهام شاهين لـ صدى البلد: دوري فى بطلوع الروح يقدم لأول مرة على الشاشة.. ولم أضع شروطاً لوضع اسمي على التتر .. وشاهدت مئات الفيديوهات لداعشيات قبل التصوير

معجزة.. موبايل ينقذ جندي أوكراني من الموت برصاصة قاتلة| فيديو

فيديو

آشلي في الكبير أوي.. هل تعود روان عاطف للتمثيل مرة أخرى؟

تفاصيل احتراق مركب سياحي في الغردقة دون خسائر بشرية.. فيديو جراف

سعر البامية والطماطم .. تفاصيل أسعار الخضراوات والفاكهة

ملاكنا سنحبك دائمًا.. كريستيانو يعلن وفاة رضيعه وغموض حول مشاركته أمام ليفربول

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ