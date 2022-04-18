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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يستعرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة مع السفير الفرنسي في القاهرة ..صور

محافظ الأقصر مع السفير
محافظ الأقصر مع السفير الفرنسي بالقاهرة

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، السفير مارك باريتي سفير فرنسا في القاهرة،  بحضور القنصل الفرنسي الفخري ماري كرستين، حيث قدم المحافظ خالص تعازيه في ضحايا حادث أتوبيس سياحي بطريق أبو سمبل جنوب أسوان.
وأعرب السفير الفرنسي بالقاهرة عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه وحرصه على متابعة تداعيات الحادث، والتدخل السريع بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

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وخلال اللقاء، استعرض محافظ الأقصر، مقومات وإمكانات المحافظة، والمشروعات الجارية الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتشمل مشروعات خدمية في كافة القطاعات ومنها إنشاء مدارس لتقليل الكثافة بالفصول، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك وتشجيع السياح الفرنسيين لزيارة الأقصر. 


وأشار محافظ الأقصر إلى عمق العلاقات الثقافية والتجارية بين مصر وفرنسا، مؤكداً أن الأقصر ترحب بالسائح الفرنسي  للتعرف على الحضارة المصرية القديمة ، ودعا إلى مزيد من التعاون بين محافظة الأقصر والجانب الفرنسي. 
وأوضح "ألهم" أن محافظة الأقصر بها العديد من المقومات الأثرية والسياحية التي تجذب السياح من مختلف دول العالم لزيارتها، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الموجودة بالمحافظة في المناطق الصناعية، وإقامة العديد من المصانع الصديقة للبيئة ، ووجود مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.
ومن جانبه، أشاد السفير الفرنسي بعظمة الحضارة المصرية القديمة المحفورة على جدران المعابد بالأقصر، والجهود المبذولة لتحقيق التنمية السياحية بالإضافة إلى المشروعات التي يجري إنشاؤها للنهوض بالبنية التحتية والأساسية.

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