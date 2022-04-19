10 نصائح للنساء بعد الأربعين للحفاظ على رشاقتهن

تحتاج المرأة بعد الأربعين إلى العناية بصحتها ورشاقتها بشكل أكبر ، وذلك لتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة.. وكشفت اختصاصية تغذية أنه يجب التزام المرأة بعد سن الأربعين بنظام غذائي مناسب للمحافظة على جسم رشيق ولياقة بدنية عالية .

كيف تحافظ المرأة بعد الأربعين على رشاقتها





وقالت الاختصاصية أنجلي موكرجي عبر منشور لها على حسابها الرسمي على انستجرام :"كل شيء يتغير بعد الأربعين، التمثيل الغذائي الخاص بك يتباطأ، وتزداد الرغبة الشديدة في تناول السكر، تبدأ في الشعور بنشاط أقل.









وأشارت موكرجي، إلى أن ممارسة الرياضة لمدة 30 يوميا وتناول الأطعمة الصحية يمكن أن يساعدنا على التخلص من الوزن الزائدة ، بالإضافة إلى أنه يساهم في أن يعطي شكل أصغر، ويحسن المرونة والتوازن، حتى بعد الأربعين.



وأفادت موكرجي، أن أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن لدى النساء فوق الأربعين من العمر هو أن عملية الأيض تتباطأ، وتقول :" إنهن ببساطة لا يحرقن السعرات الحرارية بكفاءة كما فعلن قبل بضع سنوات، وحتى النساء اللواتي يمارسن الرياضة يعانين من زيادة الوزن حول منطقة البطن".

كيف تحافظ المرأة بعد الأربعين على رشاقتها



وأضافت موكرجي، أنه : " ينخفض معدل الاستقلاب الأساسي (BMR) بنسبة 6٪ لكل عقد من العمر، وتصاب النساء في سن اليأس بقصور الغدة الدرقية تحت الإكلينيكي مما يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة بالنسبة لهن بعد الأربعين".



وذكرت موكرجي، بأن هناك عدة نصائح للحفاظ على اللياقة البدنية للمراة بعد الأربعين، ومن أبرزها :



- إتباع نظام غذائي صحي :

وتقترح موكرجي تناول الحبوب الكاملة والفاكهة والخضراوات الطازجة، إضافة إلى إدخال الألياف مثل سانجا والشيا مرة أو مرتين يوميا.



- تناول وجبات خفيفة صحية :

وتشير موكرجي إلى أن على النساء تناول وجبات خفيفة من الأطعمة الصحية، مثل: المكسرات والبذور، الجوز، اللوز، وبذور عباد الشمس واليقطين.



- الحصول على قسط كافي من النوم :

ويجب على النساء بعد سن الأربعين الحفاظ على دورة نوم صحيحة، وذلك بهدف استرخاء الجسم والعقل، الحالة التي تنعكس بشكل إيجابي على الجسد.



- الحصول على المكملات الغذائية :

لإشباع النواقص التي يمكن ان تحدث في الجسم مع التقدم بالعمر، على النساء إجراء الفحوصات وإدخال المكملات التي تحتوي فيتامينات أو معادن يمكن ان تنقص في وزن الجسم.



- ممارسة التمارين الرياضية :

أوصت الأخصائية بأهمية زيادة الاهتمام بممارسة الرياضة بعد الأربعين من العمر، وإضافة المكملات الغذائية النظام الغذائي .