عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

10 نصائح للنساء بعد الأربعين للحفاظ على رشاقتهن

كيف تحافظ المرأة
كيف تحافظ المرأة بعد الأربعين على رشاقتها

تحتاج المرأة بعد الأربعين إلى العناية بصحتها ورشاقتها بشكل أكبر ، وذلك لتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة.. وكشفت اختصاصية تغذية أنه يجب التزام المرأة بعد سن الأربعين بنظام غذائي مناسب للمحافظة على جسم رشيق  ولياقة بدنية عالية .  

 

كيف تحافظ المرأة بعد الأربعين على رشاقتها



وقالت الاختصاصية أنجلي موكرجي عبر منشور لها على حسابها الرسمي على انستجرام :"كل شيء يتغير بعد الأربعين، التمثيل الغذائي الخاص بك يتباطأ، وتزداد الرغبة الشديدة في تناول السكر، تبدأ في الشعور بنشاط أقل.

 

دراسة: سن اليأس قبل الأربعين يرتبط بخطر الإصابة بالخرف

مرتبطة بالسرطان.. دراسة تحذر من استخدام 4 أنواع من زيوت الطهي



وأشارت موكرجي، إلى أن ممارسة الرياضة لمدة 30 يوميا وتناول الأطعمة الصحية يمكن أن يساعدنا على التخلص من  الوزن الزائدة ، بالإضافة إلى أنه يساهم في أن يعطي شكل أصغر، ويحسن المرونة والتوازن، حتى بعد الأربعين.

وأفادت موكرجي، أن أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن لدى النساء فوق الأربعين من العمر هو أن عملية الأيض تتباطأ، وتقول :" إنهن ببساطة لا يحرقن السعرات الحرارية بكفاءة كما فعلن قبل بضع سنوات، وحتى النساء اللواتي يمارسن الرياضة يعانين من زيادة الوزن حول منطقة البطن".

 

كيف تحافظ المرأة بعد الأربعين على رشاقتها


وأضافت موكرجي، أنه : " ينخفض معدل الاستقلاب الأساسي (BMR) بنسبة 6٪ لكل عقد من العمر، وتصاب النساء في سن اليأس بقصور الغدة الدرقية تحت الإكلينيكي مما يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة بالنسبة لهن بعد الأربعين".

وذكرت موكرجي، بأن هناك عدة نصائح للحفاظ على اللياقة البدنية للمراة بعد الأربعين، ومن أبرزها :

- إتباع نظام غذائي صحي :
وتقترح موكرجي تناول الحبوب الكاملة والفاكهة والخضراوات الطازجة، إضافة إلى إدخال الألياف مثل سانجا والشيا مرة أو مرتين يوميا.

- تناول وجبات خفيفة صحية :
وتشير موكرجي إلى أن على النساء تناول وجبات خفيفة من الأطعمة الصحية، مثل: المكسرات والبذور، الجوز، اللوز، وبذور عباد الشمس واليقطين.

- الحصول على قسط  كافي من النوم :
ويجب على النساء بعد سن الأربعين الحفاظ على دورة نوم صحيحة، وذلك بهدف استرخاء الجسم والعقل، الحالة التي تنعكس بشكل إيجابي على الجسد.

- الحصول على المكملات الغذائية :
لإشباع النواقص التي يمكن ان تحدث في الجسم مع التقدم بالعمر، على النساء إجراء الفحوصات وإدخال المكملات التي تحتوي فيتامينات أو معادن يمكن ان تنقص في وزن الجسم.

- ممارسة التمارين الرياضية :
أوصت الأخصائية بأهمية زيادة الاهتمام بممارسة الرياضة بعد الأربعين من العمر، وإضافة المكملات الغذائية  النظام الغذائي .

بعد الأربعين المراة النساء بعد الأربعين التمثيل الغذائي الوزن الزائد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاول إلقائها في الشارع.. القبض على والد فتاة البلكونة بـ الجيزة

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار وفقا للقانون

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

الأعلى للإعلام يحقق مع خالد الغندور ومحمد شبانة فى شكاوى الأهلي والزمالك

دعوات بكثرة الإنجاب.. ماذا يفعل الهندوس لمنع تحول الهند دولة إسلامية

موضوعات متعلقة

دراسة بحثية: حوالي 17 إلى 45 % من النساء الحوامل يعانين من حرقة المعدة.. إليك الأسباب والأعراض والعلاج

استشاري: انقطاع الطمث ونقص الأستروجين سبب هشاشة عظام النساء

أسباب تأخر الإنجاب عند بعض النساء

انتبهي.. 3 أنظمة غذائية تهدد صحة النساء..الصيام المتقطع أبرزها

ترشيحاتنا

"داعش" يحرض أتباعه على شن هجمات إرهابية.. ومرصد الأزهر: منحى جديد للتنظيم

مزاد جديد لسيارات شركة أدوية بمصر.. تفاصيل

مخيف أم مذهل..شاهد أطول جسر من الزجاج في العالم|صور

بث مباشر.. صلاة التراويح في اليوم الثامن عشر من رمضان بمسجد السيدة نفيسة

جيرو يقود تشكيل ميلان لمواجهة إنتر في نهائي كأس إيطاليا

قرعة تصفيات أمم أفريقيا.. مجموعة قوية لمصر وصدامان عربيان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير أوي الحلقة 18 .. جنون چوني بسبب اليوتيوب ومكي يقطع الإنترنت

باب طائرة ينفتح في الهواء.. شاهد رد فعل الركاب|فيديو

إلهام شاهين لـ صدى البلد: دوري فى بطلوع الروح يقدم لأول مرة على الشاشة.. ولم أضع شروطاً لوضع اسمي على التتر .. وشاهدت مئات الفيديوهات لداعشيات قبل التصوير

معجزة.. موبايل ينقذ جندي أوكراني من الموت برصاصة قاتلة| فيديو

فيديو

آشلي في الكبير أوي.. هل تعود روان عاطف للتمثيل مرة أخرى؟

تفاصيل احتراق مركب سياحي في الغردقة دون خسائر بشرية.. فيديو جراف

سعر البامية والطماطم .. تفاصيل أسعار الخضراوات والفاكهة

ملاكنا سنحبك دائمًا.. كريستيانو يعلن وفاة رضيعه وغموض حول مشاركته أمام ليفربول

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ