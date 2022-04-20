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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تتغلب على الضغط المنخفض فى الصيام

كيف تتغلب على الضغط
كيف تتغلب على الضغط المنخفض فى الصيام

يعد الضغط المنخفض من أكثر المشكلات الشائعة في العالم وتزداد في خلال فترة الصيام بسبب الانقطاع عن الطعام مدة طويلة خاصة عندما يتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

يتسبب الضغط المنخفض فى المعاناة من متاعب عديدة منها الدوخة والتعب الزائد وفقدان التركيز وعدم القدرة على السير طويلا أو صعود الدرج. 

نعرض لكم طرق علاج الضغط المنخفض فى الصيام وفقا لما جاء فى موقع “healthline ”.

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السوائل بعد الإفطار
احرص على تناول الماء والسوائل الطبيعي بشكل متقطع على مدار ساعات الإفطار وتجنب ممارسة التمارين الشاقة والتعرق الزائد والأدوية المدرة للبول والمشروبات الطبيعية المدرة للبول =.

نظام غذائي متوازن
قد يحدث انخفاض في ضغط الدم عندما لا تحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم بالقدر الكافي خاصة فيتامين ب 12 وحمض الفوليك والحديد.

 تناول وجبات أصغر
تناول طعام دسم بكمية كبيرة يجعل ضغط الدم ينخفض خاصة لدي كبار السن لأن الدم يتدفق إلى الجهاز الهضمي بعد تناول الطعام ويمكنك منع انخفاض ضغط الدم عن طريق تناول وجبات أصغر. 

المزيد من الملح
يساعد الصوديوم فى علاج الضغط المنخفض ولكن المبالغة فى تناول الملح والأطعمة الغنية بالصوديوم يزيد من مخاطر أمراض الكلى وأمراض القلب.

افحص نسبة السكر في الدم
قد يؤدي مرض السكري وارتفاع مستويات السكر في الدم إلى انخفاض ضغط الدم لذا احرص على استخدام جهاز مراقبة منزلي لفحص مستويات السكر في الدم على مدار اليوم وراجع طبيبك لمعرفة أفضل نظام غذائي وممارسة وخطة دواء للمساعدة في موازنة مستويات السكر في الدم.

فحص الغدة الدرقية
حالات الغدة الدرقية شائعة و يحدث قصور الغدة الدرقية عندما لا تنتج ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية مما يسبب الضغط المنخفض

ارتداء الجوارب الضاغطة
يمكن أن تساعد الجوارب أو الجوارب المرنة في منع تجمع الدم في ساقيك وهذا يساعد في تخفيف انخفاض ضغط الدم الانتصابي أو الوضعي وهو انخفاض ضغط الدم بسبب الوقوف أو الاستلقاء أو الجلوس كثيرًا.

قد يحتاج الأشخاص الذين يستريحون في الفراش إلى دعامات ضاغطة للمساعدة في ضخ الدم من الساقين. 

تناول الأدوية
قد يصف لك طبيبك أدوية للمساعدة في علاج انخفاض ضغط الدم وتساعد هذه الأدوية في علاج انخفاض ضغط الدم الانتصابي مثل فلودروكورتيزون وميدودرين (أورفاتين)  وادرينالين ونوربينفرين وفينيليفرين وأحيانا الدوبامين 

علاج الالتهابات
يمكن لبعض أنواع العدوى البكتيرية والفيروسية والفطرية الخطيرة أن تسبب فى الإصابة بـ الضغط المنخفض ويمكن لطبيبك أن يكتشف ما إذا كان لديك عدوى بفحص الدم. 

الضغط المنخفض علاج الضغط المنخفض طرق علاج الضغط المنخفض ​​​​​​​health نظام غذائى الصيام

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