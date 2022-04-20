رئيس هيونداي يفوز بجائزة مجلة Newsweek لصناعة السيارات 2022

اعلن القائمين على مجلة Newsweek ، نتائج الجائزة السنوية التى تقدمها لأصحاب الرؤى والمبدعين والرواد فى العديد من المجالات من بينها صناعة السيارات 2022 ، والتى فاز بها الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي موتور، أويسون تشونغ .

وحصل الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي موتور، أويسون تشونغ، بجائزة "صاحب الرؤية للعام" ‘Visionary of the Year’ في افتتاحية أضخم حدث من نيوزويك Newsweek لقادة التغيير في صناعة السيارات.

واوضحت مجلة Newsweek ، ان جائزة صاحب الرؤية للعام "Visionary of the Year" ، تمنح إلى قائد يتخذ إجراءات مهمة لتشكيل مستقبل صناعة السيارات الآن وعلى مدار الثلاثين عامًا القادمة.

وكرمت مجلة Newsweek تشونغ لدوره المهم في صعود هيونداي Hyundai وكيا Kia في صناعة السيارات العالمية. تحت قيادته ورؤيته الجريئة للمستقبل، تعيد المجموعة تعريف ما هو ممكن في التنقل، وتوفر قدرًا أكبر من حرية الحركة للإنسانية من خلال التحول الكهربائي للمركبات والروبوتات والتنقل الجوي المتقدم (AAM).

قالت نانسي كوبر، رئيسة التحرير العالمي لمجلة نيوزويك: "يدفع صانعو السيارات الرائدون اليوم حدود الممكن بطرق تحركنا وتأسر خيالنا"، وأضافت، " يستحق صناع التغيير في هذه القائمة الإشادة بدفعهم الصناعة إلى الأمام، فضلاً عن قيادتهم في الاستجابة للتحديات الناجمة عن الوباء“.

وقال الرئيس التنفيذي تشونغ، عند استلامه الجائزة: “بالنيابة عن الجميع في مجموعة هيونداي موتور، أود أن أشكر نيوزويك على هذه الجوائز الثلاث المرموقة. التي تعكس العمل الجاد لجميع موظفينا وشركائنا في العمل، والذين يركزون على تحويل المجموعة إلى مزود حلول تنقل ذكي وجعل الاستدامة في صميم ما نقوم به. إن تفانيهم في جعل التقنيات المزعزعة حقيقة واقعة هو سبب وجودي هنا لمشاركة هذا الشرف ”.

و في المجمل، فازت مجموعة هيونداي بثلاث جوائز من أصل ست جوائز قُدمت في حدث نيوزويك لقادة التغيير الأفضل في صناعة السيارات 2022. كما كرمت نيوزويك المجموعة عن "أفضل فريق للبحث والتطوير للعام" و" تطوير القوة المحركة للعام".