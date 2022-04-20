صوت صباح يصدح بأغنية "ساعات ساعات" في الحلقة الرابعة من Moon Knight

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل Moon Knight ظهور صوت الفنانة صباح بأغنية “ساعات ساعات” على خلفية مشهد محادثة بين ليلى وستيفن ومارك سبيكتر حول مصير باقي رحلة البحث عن هارو وإيقاف عثوره على مقبرة آميت.

بدأت الحلقة الثالثة من Moon Knight بتوزيع جديد لأغنية بتونس بيك التي تعد من أبرز الأعمال التي قدمتها وردة في مشوارها، وظهرت أيضا ضمن الأحداث في إحدى سيارات التاكسي.

دارت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل مارفل Moon Knight في مصر، وتحديدا في منطقة الأهرامات والجيزة، وظهر فيها العديد من اللمسات الفنية المصرية.

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل مارفل Moon Knight ظهور الممثل الشاب أحمد داش الذي شارك بثلاث مشاهد ضمن أحداث الحلقة، وظهر كأحد أتباع هارو الذي يبحث عن مقبرة آميت.

وفي الحلقة الثالثة وصل هارو إلى مصر، وحدد مكان مقبرة آميت باستخدام الجعران أو البوصلة التي كان يبحث عنها، فيما كان يحاول مارك سبيكتر معرفة مكانه من أحد المرشدين.

لكن مع وصول سبيكتر إلى مكان الرجل كان ثلاثة من أتباع هارو قد قتلوه، ومن بينهم أحمد داش، الذي قاتل أوسكار إسحق في ثلاث مشاهد مختلفة، لكنه في النهاية فضل الانتحار على إخباره بمكان هارو.

دفع مارك سبيكتر أحمد داش إلى حافة جبل لتهديده بالموت لكي يبلغه بمكان هارو والمقبرة، لكنه فضل الانتحار وإلقاء نفسه من أجل آميت.