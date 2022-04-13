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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد داش يقاتل أوسكار إسحق في الحلقة الثالثة من مسلسل مارفل Moon Knight

أحمد داش في Moon
أحمد داش في Moon Knight

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل مارفل Moon Knight ظهور الممثل الشاب أحمد داش الذي شارك بثلاث مشاهد ضمن أحداث الحلقة، وظهر كأحد أتباع هارو الذي يبحث عن مقبرة آميت. 

انتهت الحلقة الثانية من  Moon Knight بسفر أوسكار إسحق أو مارك سبيكتر إلى مصر للبحث عن مقبرة آميت، ومنع هارو الذي يقوم بدوره إيثان هوك من إحيائها، وذلك بطلب من كونشو الذي يسيطر عليه. 

وفي الحلقة الثالثة وصل هارو إلى مصر، وحدد مكان مقبرة آميت باستخدام الجعران أو البوصلة التي كان يبحث عنها، فيما كان يحاول مارك سبيكتر معرفة مكانه من أحد المرشدين. 

لكن مع وصول سبيكتر إلى مكان الرجل كان ثلاثة من أتباع هارو قد قتلوه، ومن بينهم أحمد داش، الذي قاتل أوسكار إسحق في ثلاث مشاهد مختلفة، لكنه في النهاية فضل الانتحار على إخباره بمكان هارو. 

دفع مارك سبيكتر أحمد داش إلى حافة جبل لتهديده بالموت لكي يبلغه بمكان هارو والمقبرة، لكنه فضل الانتحار وإلقاء نفسه من أجل آميت. 

وللحلقة الثالثة على التوالي يستخدم المخرج محمد دياب أغنية مصرية في تتر نهاية حلقات مسلسله Moon Knight الذي يخوض به تجربة العالمية والعمل مع ستوديوهات مارفل لأول مرة. 

عرضت الحلقة الثالثة من Moon Knight  منذ ساعات وفي نهايتها صدح صوت وردة وهي تغني “بتونس بيك” ولكن بتوزيع موسيقي جديد، والحلقة من إخراج محمد دياب، وظهرت الأغنية أيضا في مقدمة الحلقة، وضمن أحداثها أثناء استخدام أوسكار إسحق لإحدى سيارات التاكسي.

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"بتونس بيك" لوردة تتر نهاية الحلقة الثالثة من مسلسل مارفل Moon Knight

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بعد مشاركتها في Moon Knight| أغنية الملوك الـ 15 على العالم على billboard charts

واستعان صناع مسلسل Moon Knight بأغنية الملوك لعنبة وأحمد سعد في تتر نهاية الحلقة الثانية التي عرضت منذ ساعات على منصة ديزني بلس، بعد نجاح الحلقة الأولى التي نالت مراجعات نقدية إيجابية على نطاق موسع. 

وتدور أحداث مسلسل "Moon Knight" أو "فارس القمر" حول البطل مارك سبيكتور، الذي يقوم ببطولته الممثل اوسكار إسحاق، وهو جندي بحرية أمريكي سابق يعاني من اضطراب الهوية الانفصالية تمنحه الصدفة قوى خارقة للطبيعة من إله القمر في مصر القديمة "خونسو" تجعله يعيش حياة بطل خارق مزدوجة بين الوهم والحقيقية بشكل فارس القمر لمواجهة قوى الشر، ويغوص المسلسل بعمق في الثقافة المصرية القديمة، ويحمل طابعًا ثقافيًا مصريًا بارزًا في أماكن تصويره وموسيقاه وخلفية البطل الخارق نفسها، وذلك ما دعى مارفل للاستعانة بالمخرج المصري محمد دياب لنقل رؤيته الفنية للعمل.

Moon Knight احمد داش محمد دياب أوسكار إسحق Arts Entertainment

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