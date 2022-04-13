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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد مشاركتها في Moon Knight| أغنية الملوك الـ 15 على العالم على billboard charts

صدى البلد

احتفى المخرج محمد دياب، بوصول أغنية الملوك لـ أحمد سعد وعنبة إلى المرتبة ١٥ عالميا  عبر billboard charts بعد الاستعانة بها فى مسلسل Moon Knight. 

وكتب محمد ياب عبر حسابه بتويتر :"اغنيه الملوك ال ١٥ علي العالم علي   بيلبورد شارتس. The song Elmlook is #15 on billboard charts!. ⁦‪#moonnight‬⁩. 

فيما علق المخرج محمد دياب، على ضم عدد من الأغنيات المصرية والموسيقى  ضمن مسلسله Moon Knight.


وكتب “دياب” من خلال صفحته على “فيس بوك”: "كان مهم نوري كل اشكال فننا والحمد لله العالم حابب الأغاني المصري بتنوعها في الشو ولسه، الأغاني عربي و إنجليزي اختيار سارة جوهر".

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أحمد سعد عن استخدام أغنيته في Moon Knight: عرفت زي الجمهور

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محمد دياب عن الأغاني المصرية في Moon Knight: كان مهم نوري كل أشكال فننا

وكان قد استعان صناع مسلسل Moon Knight بأغنية الملوك لعنبة وأحمد سعد في تتر نهاية الحلقة الثانية التي عرضت منذ ساعات على منصة ديزني بلس، بعد نجاح الحلقة الأولى التي نالت مراجعات نقدية إيجابية على نطاق موسع.

دارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل Moon Knight حول تولي مارك سبيكتر السيطرة على جسد مستضيفه ستيفن جرانت، لخدمة الإله كونشو في تحقيق أهدافه، وظهرت في الحلقة مي القلماوي التي تقوم بدور ليلى زوجة مارك.

ستيفن جرانت رفض حياة القاتل المأجور التي يعيشها مارك سبيكتر لكن مع التهديدات ترك السيطرة لنظيره مارك سبيكتر الذي يحاول التخلص من سيطرة كونشو لكنه يهدده بزوجته ليلى.

وانتهت الحلقة الثانية من مسلسل Moon Knight بانتقال مارك سبيكتر إلى مصر، لتنفيذ مهمة جديدة لصالح كونشو والابتعاد عن ليلى لحمايتها، فيما مازال ستيفن جرانت محبوسا بداخله، وعقب ظهور مشهد الأهرامات انتهت الحلقة بأغنية “الملوك”.

كما شارك الموزع الموسيقي دي جي كابو في المسلسل العالمي "Moon Knight" عبر أغنيتين تم عرضهما خلال الحلقات الأولى من مسلسل "مارفل".

 

أحمد سعد محمد دياب الملوك Moon Knight المخرج محمد دياب منصة ديزني بلس مسلسل مارفل مسلسل Moon Knight منصة ديزني

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