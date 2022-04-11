أحمد سعد عن استخدام أغنيته في Moon Knight: عرفت زي الجمهور

أكد الفنان أحمد سعد عدم معرفته مسبقاً باستخدام أغنيته "الملوك" في تتر نهاية الحلقة الثانية مسلسل مارفل Moon Knight.

وتابع أحمد سعد فى تصريحات تليفزيونية قائلاً: "لم أكن على علم بأن الأغنية ضمن أحداث المسلسل، فشركة الإنتاج تواصلت معي وأخبروني أنه سيتم استخدام الأغنية في حدث هام دون الكشف التفاصيل، وشاهدت الأخبار مثل كل الجمهور وفوجئت وسعدت كثيرا خاصة وإنه شيء مشرف للغاية.

نشر الفنان أحمد سعد مقطع تسجيل صوتى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهو يتلو القرآن الكريم ويوجه التهنئة للأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان.

ولقى أحمد سعد إشادة كبيرة من متابعيه بعد سماع صوته فى تلاوة القرآن الكريم مطالبينه بتسجيل تلاوة القرآن بصوته فى فيديو كامل.

وطرح الفنان أحمد سعد، أحدث أغانيه التي تحمل اسم "عاشق نبينا" بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وروج أحمد سعد للأغنية عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، من خلال نشر الكليب، وعلق عليه: «بمناسبة شهر رمضان الكريم.. دلوقتي على يوتيوب دعاء عاشق نبينا».

كما روج سعد أمس للأغنية عبر قناته على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «بمناسبة شهر رمضان الكريم دعاء عاشق نبينا، بكره على قناتي على يوتيوب الساعة 7.. كل عام وكلكم طيبين».