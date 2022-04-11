عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد عن استخدام أغنيته في Moon Knight: عرفت زي الجمهور

أحمد سعد
أحمد سعد

أكد الفنان أحمد سعد عدم معرفته مسبقاً باستخدام أغنيته  "الملوك" في تتر نهاية الحلقة الثانية مسلسل مارفل Moon Knight.

 

وتابع أحمد سعد فى تصريحات تليفزيونية قائلاً: "لم أكن على علم بأن الأغنية ضمن أحداث المسلسل، فشركة الإنتاج تواصلت معي وأخبروني أنه سيتم استخدام الأغنية في حدث هام  دون الكشف التفاصيل، وشاهدت الأخبار مثل كل الجمهور وفوجئت وسعدت كثيرا خاصة وإنه شيء مشرف للغاية. 

نشر الفنان أحمد سعد مقطع تسجيل صوتى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهو يتلو القرآن الكريم ويوجه التهنئة للأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان.

 

ولقى أحمد سعد إشادة كبيرة من متابعيه بعد سماع صوته فى تلاوة القرآن الكريم مطالبينه بتسجيل تلاوة القرآن بصوته فى فيديو كامل.

 

وطرح الفنان أحمد سعد، أحدث أغانيه التي تحمل اسم "عاشق نبينا" بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وروج أحمد سعد للأغنية عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، من خلال نشر الكليب، وعلق عليه: «بمناسبة شهر رمضان الكريم.. دلوقتي على يوتيوب دعاء عاشق نبينا».

كما روج سعد أمس للأغنية عبر قناته على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «بمناسبة شهر رمضان الكريم دعاء عاشق نبينا، بكره على قناتي على يوتيوب الساعة 7.. كل عام وكلكم طيبين».

أحمد سعد Moon Knight مسلسل مارفل Moon Knight art entertainment الفنان أحمد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات مايو 2022

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

الارصاد: نستمر في ارتداء الملابس الشتوية حتى هذا الموعد

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

ارتفاع سعر الدولار في البنوك اليوم 11-4-2022

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

ترشيحاتنا

ما حكم تنظيف الأسنان وحشوها وخلعها في نهار رمضان؟ الأزهر للفتوى يجيب

بشرى.. الزراعة تطرح طماطم الكيلو بـ 10 جنيهات|تفاصيل

الصحة: إجراء 4200 عملية جراحية بين القسطرة والقلب المفتوج بنسب نجاح عالمية

تهدد أوروبا كلها.. زيلينسكي يطلب المساعدة: روسيا تحشد لمعركة مقبلة

1500 جنيه غرامة تجاوز السرعة المقررة على الطرق.. تفاصيل

مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية: نهدف وجود جيل مستقبلي خالي منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفلة أوكرانية تكتب رسالة بدموع الألم بعد مقتل والدتها في القصف الروسي| شاهد

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

بالإندومي.. شاهد حلاق يصنع تسريحات شعر غريبة من الطعام

شاهد.. تساقط قطع معدنية غريبة من السماء يثير الرعب

فيديو

دماغك هتتفرتك.. إزاي تتفادى صداع الصيام بطرق بسيطة وسهلة

جدتها مصرية.. من هي مارين لوبان مرشحة الانتخابات الفرنسية الرئاسية؟

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ