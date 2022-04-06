أغنية الملوك لعنبة وأحمد سعد تتر نهاية الحلقة الثانية من مسلسل مارفل Moon Knight

استعان صناع مسلسل Moon Knight بأغنية الملوك لعنبة وأحمد سعد في تتر نهاية الحلقة الثانية التي عرضت منذ ساعات على منصة ديزني بلس، بعد نجاح الحلقة الأولى التي نالت مراجعات نقدية إيجابية على نطاق موسع.

دارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل Moon Knight حول تولي مارك سبيكتر السيطرة على جسد مستضيفه ستيفن جرانت، لخدمة الإله كونشو في تحقيق أهدافه، وظهرت في الحلقة مي القلماوي التي تقوم بدور ليلى زوجة مارك.

حول ستيفن جرانت رفض حياة القاتل المأجور التي يعيشها مارك سبيكتر لكن مع التهديدات ترك السيطرة لنظيره مارك سبيكتر الذي يحاول التخلص من سيطرة كونشو لكنه يهدده بزوجته ليلى.

وانتهت الحلقة الثانية من مسلسل Moon Knight بانتقال مارك سبيكتر إلى مصر، لتنفيذ مهمة جديدة لصالح كونشو والابتعاد عن ليلى لحمايتها، فيما مازال ستيفن جرانت محبوسا بداخله، وعقب ظهور مشهد الأهرامات انتهت الحلقة بأغنية “الملوك”.

كما شارك الموزع الموسيقي دي جي كابو في المسلسل العالمي "Moon Knight" عبر أغنيتين تم عرضهما خلال الحلقات الأولى من مسلسل "مارفل".

وحملت الحلقة الافتتاحية من المسلسل بصمة كابو عبر مقطوعته الموسيقية "Arab Trap Made in Egypt" التي ضمت في جعبتها مقطوعة غنائية للعندليب عبد الحليم حافظ عبر أغنيته الشهيرة "خسارة"، مع مشاركته أيضًا في الحلقة الثالثة عبر أغنية "انت" تحمل توزيعًا موسيقيا مختلفًا لرائعة وردة "بتونس بيك".

وكشف كابو كواليس انضمامه للمشاركة في المسلسل عند تلقيه ايميل مفاجئ من ستوديوهات مارفل مفادها اهتمامهم بأعماله الموسيقية في ألبومه الأول وطلبهم السماح لهم باستخدامها في أحداث المسلسل، ولم يصدق كابو وقتها أن الايميل حقيقي حتى تواصل مع مديرة أعماله داليا جلال والتي أتمت الاتفاق رسميًا مع الاستوديو بالتعاون مع شركة مزيكا التي تملك حقوق الأغاني الأصلية، كما أعرب كابو عن فخره لوضع اسمه في عمل درامي عالمي من إنتاج شركة ديزني خاصة نظرًا لكونه من المعجبين المخلصين لعالم القصص المصورة الأبطال الخارقين التي تتبناه مارفل وخاصة شخصيات سبايدرمان والرجل الحديدي.



وتدور أحداث مسلسل "Moon Knight" أو "فارس القمر" حول البطل مارك سبيكتور، الذي يقوم ببطولته الممثل اوسكار إسحاق، وهو جندي بحرية أمريكي سابق يعاني من اضطراب الهوية الانفصالية تمنحه الصدفة قوى خارقة للطبيعة من إله القمر في مصر القديمة "خونسو" تجعله يعيش حياة بطل خارق مزدوجة بين الوهم والحقيقية بشكل فارس القمر لمواجهة قوى الشر، ويغوص المسلسل بعمق في الثقافة المصرية القديمة، ويحمل طابعًا ثقافيًا مصريًا بارزًا في أماكن تصويره وموسيقاه وخلفية البطل الخارق نفسها، وذلك ما دعى مارفل للاستعانة بالمخرج المصري محمد دياب لنقل رؤيته الفنية للعمل.