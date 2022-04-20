عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائده مذهلة.. جمال شعبان ينصح بتناول التوت الأسود

التوت الأسود
التوت الأسود

نصح الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، بتناول التوت الأسود.

وأشار الدكتور جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن التوت الأسود له فوائد عديدة منها الحماية من جلطات القلب، والوقاية من تصلب الشرايين.

جمال شعبان: أنصح بالمشي يوميا .. 10 فوائد لا غنى عنها

لكل من يعاني الاكتئاب هذه الأيام .. جمال شعبان يكشف السبب

فوائد التوت الأسود

1- يمنع الإصابة بالقرحة.
2- يحمي جسم الإنسان من تكون الحصى.
3- يحمي من التعرض إلى ارتفاع الكوليسترول .
4- يحافظ على معدل نبض دقات القلب.
5- يحمي من احتمال ظهور التجاعيد .
6-التوت من ضمور الأعصاب .
7-ينشط الدورة الدموية لدى الإنسان .
8-يحمي من الإصابة بالربو .
9-غني بفيتامينات "أ،ب،ج" .
10- مهم لأمراض الكبد .
11- مفيد في حالات السكر.
12- مفيد في حالات فقر الدم .
13- مفيد في حالات حرقان المعدة.
14- مفيد في حالات الكحة.
15- غني بالفسفور والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والنحاس.
16-كوب يومي من عصير التوت يساعد في علاج التهاب الحويصلات ولعلاج السعال الديكي .
17-يستخدم التوت كمدر للبول.
18-يستخدم كمضاد للالتهاب.
19-يستعمل لعلاج الروماتيزم.
20- يستعمل كعلاج طبيعي لفقر الدم.
21-يستعمل لأمراض البلهارسيا.
22-يعتبر فاتح للشهية.
23- له دور في تقليل حالات الشعور بالعطش.
24- له دور في إزالة حموضة المعدة.
25-يستعمل في حالات ضيق المسالك التنفسيه.

التوت الأسود فوائد التوت الأسود جمال شعبان جلطات القلب التوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

إعادة مباراة مصر والسنغال .. الفيفا يصدر قراره الحاسم غدا

الرجالة طالعة ونازلة.. حكاية ضرب سيدة لفتيات في المترو بسبب ملابسهن

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بصفوفها الثلاثة اليوم

مفيش جريمة.. تفاصيل قصة فتاة البلكونة من الألف إلى الياء.. فيديوجراف

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-4-2022

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الدجاج بالمشروم والجبنة في دقائق

انتبه .. 5 أخطاء تعيق خسارة الوزن

في المنزل .. 4 طرق فعالة للتخلص من الانتفاخ

مرتبطة بالسرطان.. دراسة تحذر من استخدام 4 أنواع من زيوت الطهي

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي يستعد لوقف استيراد الوقود النووي من موسكو.. وتعليق التأشيرات للروس

شكري يلتقي رئيس قطاع الاستدامة بـ «جنرال إلكتريك» والمبعوثة الألمانية للمناخ الدولي|صور

ننشر لوجو احتفال القوات المسلحة بالذكرى الـ 40 لتحرير سيناء

قائد ماريوبول مستغيثا بعد اقتراب القوات الروسية: نعيش لحظاتنا الأخيرة

التعليم: إلغاء الصف السادس الابتدائي شائعة لا أساس لها من الصحة

لم يستسلم أحد.. انتهاء مهلة روسيا لخروج القوات الأوكرانية من ماريوبول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

جماهير الريدز تدعم الدون رونالدو.. وصلاح ينهي صيامه التهديفي ويتمسك بالصدارة بثنائية

فيديو

"سينا أقوى بينا" .. القوات المسلحة تحتفل بذكرى تحرير سيناء| شاهد

مش شاطرة في التفاوض.. أبرز تصريحات حنان مطاوع بأحد البرامج.. فيديو جراف

مفيش جريمة.. تفاصيل قصة فتاة البلكونة من الألف إلى الياء.. فيديوجراف

متطرف وشاذ ومغتصب .. من هو راسموس بالودان الذي حرق المصحف بالسويد؟

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ