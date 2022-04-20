فوائده مذهلة.. جمال شعبان ينصح بتناول التوت الأسود

نصح الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، بتناول التوت الأسود.

وأشار الدكتور جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن التوت الأسود له فوائد عديدة منها الحماية من جلطات القلب، والوقاية من تصلب الشرايين.

فوائد التوت الأسود

1- يمنع الإصابة بالقرحة.

2- يحمي جسم الإنسان من تكون الحصى.

3- يحمي من التعرض إلى ارتفاع الكوليسترول .

4- يحافظ على معدل نبض دقات القلب.

5- يحمي من احتمال ظهور التجاعيد .

6-التوت من ضمور الأعصاب .

7-ينشط الدورة الدموية لدى الإنسان .

8-يحمي من الإصابة بالربو .

9-غني بفيتامينات "أ،ب،ج" .

10- مهم لأمراض الكبد .

11- مفيد في حالات السكر.

12- مفيد في حالات فقر الدم .

13- مفيد في حالات حرقان المعدة.

14- مفيد في حالات الكحة.

15- غني بالفسفور والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والنحاس.

16-كوب يومي من عصير التوت يساعد في علاج التهاب الحويصلات ولعلاج السعال الديكي .

17-يستخدم التوت كمدر للبول.

18-يستخدم كمضاد للالتهاب.

19-يستعمل لعلاج الروماتيزم.

20- يستعمل كعلاج طبيعي لفقر الدم.

21-يستعمل لأمراض البلهارسيا.

22-يعتبر فاتح للشهية.

23- له دور في تقليل حالات الشعور بالعطش.

24- له دور في إزالة حموضة المعدة.

25-يستعمل في حالات ضيق المسالك التنفسيه.