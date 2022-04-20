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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

من 5 إلى 10آلاف جنيه.. ارتفاع جديد لأسعار فيات تيبو في مصر

فيات تيبو موديل 2022
فيات تيبو موديل 2022

أعلن الوكيل الرسمى للسيارة فيات فى السوق المصرية، عن تغييرات في أسعار طرازات تيبو موديل 2022 في السوق المحلية المصرية ، والتى تنتمى الى فئة السيارات السيدان يالاضافة الى نسخ بفئة الهاتشباك .

فيات تيبو موديل 2022

وأوضحت شركة شركة داينامكس للتوزيع وكيل سيارات فيات في مصر ، أن السيارة طراز تيبو موديل 2022 ، التغييرات عليها شملت زيادات في أسعار فئاتها جميعا مرة اخرة بعد زيادة شهر مارس الماضى ، لترتفع ما بين 5 الى 10 الاف جنيه .

فيات تيبو موديل 2022

وتاتى الأبعاد الخارجية للسيارة فيات تيبو موديل 2022 ، فتاتى بطول 4532 مم ، و عرض 1792 مم ، و ارتفاع 1497 مم ، اما عن سعة الشنطة الخلفية فتاتى بـ 520 لتر .

 

وتستمد السيارة فيات تيبو موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 حصان ، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك .

فيات تيبو موديل 2022

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.2 ثانية ، و يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

وتاتى السيارة فيات تيبو موديل 2022 ، بمثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح ضباب خلفية، وتكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، توزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وجنوط رياضية 16 بوصة، كما تحتوى على شاشة وسائط تعمل باللمس 5 بوصة .

فيات تيبو موديل 2022

اما الفئة الثانية ، فتضم وسائد هوائية جانبية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجهاز تحديد المواقع (GPS)، و مرايات قابلة للطي، وخاصية تشغيل تلقائي للمصابيح الأمامية، تكييف هواء أوتوماتيك، وطاقم اكسسوارات من الكروم، ومسند يد خلفي، وجنوط 17 بوصة .

 

وتضم السيارة فيات تيبو موديل 2022 ، عدد من المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها وسائد هوائية للمقاعد الامامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات .

فيات تيبو موديل 2022

اما عن أسعار فيات تيبو 

- فئة انتري بسعر 336.900 ألف جنيه بدلاً من 329.900 ألف جنيه بزيادة 7000 جنيه . 

- فئة ميد بسعر 379.900 ألف جنيه بدلاً من 372.900 ألف جنيه بزيادة 5000 جنيه .

- فئة هاي لاين بسعر 412.900 ألف جنيه بدلاً من 404.900 ألف جنيه بزيادة 8000 جنيه . 

- فئة انتري "هاتشباك" بسعر 359.900 ألف جنيه بدلاً من 349.900 ألف جنيه بزيادة 10.000 جنيه. 

- فئة هاي لاين "هاتشباك" بسعر 422.900 ألف جنيه بدلاً من 414.900 ألف جنيه بزيادة 8000 جنيه. 

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