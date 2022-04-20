روسيا تدرس مقترحا لتجنب التخلف عن سداد الديون.. تفاصيل

عرضت قناة العربية تقريرا عن مرور روسيا بمأزق بسبب العقوبات الغربية وعزلها عن نظام سويفت المالي العالمي ما أدى إلى رفض البنوك العالمية تحويل الأموال الروسية .





وكشف أن هذا القرار أدى إلى منع العديد من الشركات الروسية من سداد ديونها .





وأكد أن روسيا تناقش مقترح اتحاد رجال الأعمال والذي يقضي بتعيين وكالة تقوم بأدوار الدفع وسيتم إسناد ذلك لمؤسسة إيداع التسويات الوطنية بعد تصويت حاملي السندات.

والهدف من هذه الخطوة تجنب طلب الدائنين الأجانب بسبب تخلف الشركات الروسية والحصول وقتها على أحكام بتجميد أصول الشركات بالخارج.



